野蠻！大媽鬧爆Cosplay女崇洋媚外：幫父母教訓你　疑曾出手傷人

人人也有自己的興趣及愛好，只要不影響他人，根本不應受到干擾。四川1名大媽日前行經商場時，見到數名動漫Cosplay（角色扮演）愛好者，一時不忿竟走上前指罵對方「崇洋媚外」、「搞日本文化」。雙方先是口角，大媽一度出手推人，導致其中1名身穿動漫角色打扮的女生倒地，其後更試圖離開現場。一眾Cosplayer即時報警，涉事商場其後發文，指被推倒的女生已送院治理，其餘人士則被帶到派出所協助調查。



四川1名大媽日前行經商場時，見到數名動漫Cosplay（角色扮演）愛好者，一時不忿竟走上前指罵對方「崇洋媚外」、「搞日本文化」。（微博影片截圖）

事發於22日下午4時許，數名Cosplay（角色扮演）愛好者身穿動漫角色裝扮，於成都天府紅購物中心並肩而行，1名大媽與女兒行經現場見到，竟走近破口大罵，指責他們不愛國，「搞日本文化」。雙方因而發生衝突，大媽其後疑情緒激動，一度出手推人，導致其中1名Cosplay女生倒地。

從網上影片可見，1名穿校服打扮的Cosplay女生躺於地上，雙手抱頭，同伴圍在身邊了解情況，而身穿吊帶裙的大媽則未有理會，在旁激動指罵：「崇洋媚外，就是不學好，任何愛國的人對你們都是歧視的！幫你們父母教育你們！」

網上影片可見，1名穿校服打扮的Cosplay女生躺於地上，雙手抱頭，同伴圍在身邊了解情況。（微博影片截圖）

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片中可見，雙方衝突引來途人圍觀，保安亦有到場了解，過程中大媽一臉不忿，一直怒罵。有Cosplay女生忍不住上前，當眾與大媽對罵，其後遭同伴帶走，而大媽身旁的女兒則一直以手機反拍他人，間中加入罵戰。

有目擊者向媒體透露，事發當日大媽得知Cosplay女生報警後，一度想離開現場，有人「試圖阻攔她離開時還被打了」。天府紅購物中心事發當晚亦於微博發文交代事件，指事發後保安及商場急救人員已第一時間趕至現場，維持秩序並協助報警，受傷人士其後被送院治理，其他人士則在警察帶領下到派出所進行調解。

有目擊者向媒體透露，事發當日大媽得知Cosplay女生報警後，一度想離開現場，有人「試圖阻攔她離開時還被打了」。（微博影片截圖）

商場職員其後亦表示，已安排工作人員與警方聯絡協助調查，又指商場是當地其中1個動漫打卡熱點，平日吸引不少Cosplay愛好者相約遊玩、跳舞及拍照，惟過往從未發生過類似不愉快事件。

不少網民看過事發影片也直斥大媽行為過份，直指「愛國」並非施以暴力的藉口，「看不慣二次元打卡地可以不去，去了給自己找不快還不讓別人好過」、「這種針對就是給暴力找名正言順的藉口，這種行為如果不能好好制止，以後只會發展成為我看你穿得不順眼就先打一頓再說」、「看不得別人興趣多元化，還崇洋媚外，想打人找什麼藉口」。