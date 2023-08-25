盲搶鹽2.0│網民：長者抱住十幾包，仲鬧超市冇鹽賣　食安中心闢謠

人類總要重複同樣的錯誤？食鹽不能抗軸射！日本政府周四（24日）開始將核廢水排入大海，觸發內地及澳門出現搶鹽潮，不少香港網民指今日留意到有超市已出現搶鹽情況，甚至目睹有長者「抱住十幾包鹽畀錢，仲鬧超市冇鹽賣」，認為有市民見到各地搶鹽後出現羊群心理，「一定見人搶佢就搶咗先」，亦留意到有人在社交程式散布流言，指食碘鹽可以抗輻射，又擔心海洋受輻射污染後，之後出產的海鹽亦受污染。食安中心今日（25日）在facebook專頁闢謠，解釋食用「碘鹽」不可抗輻射。



網民上傳圖片，指部份地區的超市出現搶鹽情況。（連登討論區圖片）

日本8月24日開始排放核廢水入海，觸發內地部份省市及澳門出現搶鹽潮。今日香港多個facebook群組及討論區都有人發文，指發現部份超市已出現搶鹽情況，柴灣、西環等區的超市食鹽貨架被清空。

有網民稱目擊有長者「抱住十幾包鹽畀錢仲鬧超市冇鹽賣」、「真心CXS 屋企咁啱冇盬，樓下超市想搵包都冇」、「阿媽突然打電話畀我叫我去買鹽，話街市超市啲鹽全部比人搶晒，全部都黐X線」，網上更流出圖片，有超市的食鹽貨架被一掃而空。

盲搶鹽引來許多網民揶揄，質疑為何要搶，「兩個月後全部高血壓」、「睇得多小紅書？」、「食鹽多過食米」、「班人係疫情時候買嘅廁紙用曬未？」、「啲鹽要點用當係護膚品咁搽喺身上？定係生啪」，認為只是羊群心理，「一定見人搶佢就搶咗先」，部份地區未見市民搶鹽。

有網民質疑搶鹽的人根本不是買來狂吃，「啲人掃上大陸度賣」，或是相信將來大海會受輻射污染，導致吃海鹽不安全「冇辦法未受污染個個去搶，過多幾年全部都有輻射嘅海鹽，都可以選擇食幼鹽（科學鹽）」。惟不少網民批評，是有人在一些社交程式群組散布流言，指食碘鹽可以抗輻射，而部份人又擔心之後生產的海鹽會有輻射。

本港部份超市出現「搶鹽潮」

食安中心今年在facebook專頁進行「食安闢謠」，指網上有流言稱「碘鹽」可抗輻射，提醒現時並無科學證據證明碘鹽能預防輻射對身體造成損害。碘片並非輻射的解毒劑，不能夠阻止身體吸入碘以外的放射性物，碘鹽中的碘含量很低，要日食以約2.5至5公斤才相當於1粒碘片的劑量。

食安中心今午（25日）發帖，指「碘鹽」無法抗輻射。（「食安中心」fb圖片）

中心續指，萬一發生核事故可能會釋出放射性碘，受放射性碘照射的人，例如核電廠工作人員或救援人員，在暴露在放射性碘前或後的短時間內，服用碘片可減少甲狀腺吸收放射性碘，必須在緊急情況及經公共衛生專家或醫生指導下服用。

而過量攝入碘或納（鹽）都會危害健康，包括擾亂甲狀腺正常功能，令人出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等情況。另外，有多個研究亦指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病嘅風險添。

2011年3月11日日本發生大地震，位於福島的核電廠爆發核泄漏危機，當時市面流傳碘鹽可以防核輻射，引致內地、香港、澳台灣等地都出現市民搶購食鹽風潮，市面甚至出現炒賣食鹽情況，其後各地政府及專家都大力闢謠，強調用碘鹽無助預防核輻射，其後搶鹽風潮迅速冷卻，而網民則形容事件是「急性盲搶鹽」。

（綜合）