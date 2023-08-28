洗衫洗出丈夫私己錢！人妻驚歎：洗出個春天　網民：所謂的洗黑錢

洗衣竟洗出丈夫的私房錢，應該是不少妻子的願望吧！馬來西亞有人妻早前願望成真，某天洗衣後，揭開洗衣機驚見出現多張鈔票，總值高達逾千元，因而興奮地把事件在網上分享，更表示「洗出個春天，太棒了」。帖文惹來網民圍觀，不少人羨慕詢問「還要請助理嗎」，並笑言「這就是所謂的洗黑錢」；亦有人指樓主是苦盡甘來，「這是獎勵您為這家付出的一切一切」。



大馬人妻某天洗衣服時，見到洗衣機有多張鈔票，相信是丈夫的私房錢，總值更高達逾千元，因而興奮表示「洗出個春天，太棒了」。（FB「Angel Ho」圖片）

該人妻於facebook帳號發帖，興奮地暗示找到丈夫的私房錢，指「我洗衣也洗出個春天，我家的洗衣機會生鈔票了，太棒了」。照片可見，在洗衣機一堆衣服中，居然有多張不同面額的鈔票分佈在不同角落，相信本來是藏於衣服或褲袋中，卻因拿去洗衣時忘記取走，結果在洗衣過程中翻出，暴露於人妻眼前。

不少網民都羨慕樓主可以有意外之財，「有多的衣服嗎？我可以幫你洗」、「還要請助理嗎」、「你就好囉，我洗個西北風而已，1毛，2毛，5毛」、「希望天天都洗出這樣的畫面」。另有人笑言「還好沒碎碎」、「這就是所謂的洗黑錢」、「辛苦了！這是獎勵您為這家付出的一切一切」、「沒有白做的家務」。

人妻顯示丈夫所有私房錢合共多達馬幣1,206令吉（約2,039港元）。（FB「Angel Ho」圖片）

有留言就好奇詢問「如果最後發現那是你自己的錢，會變冬天嗎？」，獲人妻回覆「絕對不是我的，我的錢很溫暖，我怎麼捨得給它着涼感冒呢」 ，更貼出另一張圖片，顯示她統計丈夫的私房錢有多達7張100元、10張50元、1張5元、1張1元紙鈔，合共馬幣1,206令吉（約2,039港元），更形容是「開心的畫面」。

資料顯示，馬來西亞目前最低工資為馬幣1,500令吉，故人妻這次找的到私己錢已接近一般市民大半個月薪金。

（FB「Angel Ho」）