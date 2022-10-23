銀紙會生毛？鈔票放雪櫃3個月現驚人變化　網民笑爆：毛利率！

錢不放到銀行，又可以怎收藏呢？近日就有台灣網民發文，指自己懶得去銀行存錢，於是大叠鈔票把錢放進雪櫃，沒料到3個月後打開，即被眼前情境嚇到傻眼，因為鈔票發了霉，而且長毛了，照片引來一眾網民爆笑回應。



樓主稱因懶得去存錢，便把鈔票放在雪櫃，沒料到3個月後打開，竟看到鈔票發霉長毛。（《德魯納酒店》劇照）

樓主在facebook 爆料公社以「新臺幣會長毛」為題發帖，指第一次看到鈔票會「長毛」，打開時看到都嚇到，只是存放3個月就變成這樣。他續稱確定雪櫃是乾的，也沒有打開過，因為一直懶得去銀行，到要存錢時才發現這個情況。他更叫網民不要問為什麼放雪櫃，只因為他懶又喜歡而已。

樓主表示確定雪櫃是乾的，而且3個月都沒有打開過，看到鈔票長毛時自己也被嚇到。（fb 爆料公社圖片）

帖文引來網民爆笑回應，有人稱「羨慕，我們只有零錢」、「我都不會有這困擾，因為常常發現口袋跟戶頭都是空的」、「原來不是所有東西放到雪櫃都可以維持新鮮」、「我的錢都是長『腳』，領出來就自己跑了」、「毛利率就是這樣放出來」、「火燒一下除霉」。

有人則笑稱若然樓主介意，絕對可以幫忙接收，「那個有礙健康，我願意幫你承擔風險」、「儘管長毛，我也不會嫌棄」、「可能壞了，我這邊可以幫你回收」、「放雪櫃佔空間，我可以幫你花掉」。

不過，有人則認真回覆樓主的疑惑，直指鈔票本來就不乾淨，長時間放進雪櫃當然會發霉，「都不是新錢，上面細菌多又放在裡面，像培養皿，當然培養出菌類」、「紙鈔上面細菌很多，靜止放置時溫度跟濕度都符合發霉條件」。