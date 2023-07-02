港大宿生遭逼聞腳掌拖鞋　舍監揭為3年前片段　學生稱事件無惡意

校園欺凌對受害人的影響深遠，無奈卻一直禁之不絕。最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人拿出拖鞋強迫該名男生聞。照片中亦可見被壓制的男生一直緊緊閉着嘴，又試圖轉過頭躲開被拿到面前的拖鞋。有網民其後指出事發於香港大學宿舍孫志新堂，紛紛表示應嚴懲欺凌者。

孫志新堂舍監施凱閔（Kaimin Shih）昨日（1日）在社交網站發文回應事件，證實影片於3年多前拍攝，並於大約1年前在全部涉事前宿生的同意下，被上載至社交平台。他引述包括被指為「受害人」的涉事前宿生表示，片中事件「無惡意」，對於影片被截圖「故意曲解」（deliberatly misconstructed）感失望，但強調宿舍管理層得知事件後已認真處理及調查，呼籲宿生互相尊重。



最近有網上討論區流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生被至少4名男宿生壓制，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上。（連登討論區）

有網民日前於連登討論區以「港大hall疑再現欺凌 強迫堂友聞臭腳拖鞋」為題發文，並上傳數張影片的截圖，表示拍攝者自行將影片分享至社交平台，以致事件被曝光，而據截圖顯示，赤膊的男事主在一宿舍內被至少4名男生壓制，其中有人緊捉其雙手，有人則按着他的頭部。

男事主動彈不得，1名身穿酒紅色上衣的男生則提起右腳，並將自己腳掌放到事主的臉上。至於其餘數張截圖，亦顯示有人強迫男事主聞拖鞋，事主狀甚痛苦，更一直緊緊閉着嘴，一度試圖轉過頭避開拖鞋。

帖文引來大批網民討論，並認出拍攝地點應為香港大學內賽馬會第二學生村（二村）的孫志新堂，紛紛表示要找出照片中疑似欺凌者的真實身份，「呢啲唔理人consent嘅欺凌行為，放落社會咪侵犯人嘅罪惡，放喺政府咪專權，從小唔重視個體感受」、「都2023，仲有呢啲濕X仙制」、「欺凌同玩係兩樣嘢喎，同埋其實有咩好玩？」、「俾幾條友夾實去聞拖鞋，有咩娛樂性質？本身件事係嘔心，你會唔會平時聞人哋對拖鞋當娛樂？」、「嗰班垃圾、欺凌你嘅人一定有報應」、「被欺凌者分分鐘成世陰影，但欺凌者往往鍾意用一個玩字去概括」。

孫志新堂舍監施凱閔（Kaimin Shih）昨日（1日）在社交網站發文回應事件，指宿舍管理層得知事件後已認真處理及調查，得悉有關影片於3年前拍攝，並於大約1年前在全部涉事前宿生的同意下，被上載至社交平台。他指片中涉事學生目前已非孫志新堂宿生，引述涉事學生指，雖然他們對影片被截圖「故意曲解」（deliberatly misconstructed）解感到失望，但仍真誠地為發布影片後造成混亂表示歉意。

施凱閔指出，事件中所有涉事前宿生，包括被指為「受害者」的宿生均不認為事件有任何惡意，不過事件正好提醒一眾宿生，即使部分行為被認為是無惡意的玩笑，同學之間亦應保持互相尊重。