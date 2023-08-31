買日本蜜瓜3日後要求退貨　店舖查CCTV證購買時曾做1事　終咁處理

購買食品當然希望選擇品質良好的新鮮貨，有售賣新鮮水果食品的店舖近日發文，指有顧客購入2個北海道蜜瓜後，相隔3日再帶回門市要求退款，甚至要脅「唔換就唔走」。店方貼出相片，顯示客人退還的蜜瓜表面有黑印及小部份損傷，翻查閉路電視後更發現客人取貨時曾經檢查，批評對方無理取鬧，同時決定將該客人封鎖不再交易。



有售賣新鮮水果食品的店舖近日發文，指有顧客購入2個北海道蜜瓜後，相隔3日再帶回門市要求退款，甚至要脅「唔換就唔走」。（fb「日本貨好友站 - Aplex」圖片）

「麻煩大家留意一下呀，如果係咁，就真係唔好幫襯我哋啦！」出售多國食品的店舖「日本貨好友站 – Aplex」近日於facebook專頁發文，指日前有客人購入2個北海道富良野蜜瓜，相隔3日後突然帶回門市要求退款，「買完個蜜瓜3日、係3日，走返嚟話個蜜瓜咁，要換過，唔換就唔走，為難我哋同事」。

從帖文附有的相片可見，客人帶回的蜜瓜表面有黑印，亦有部份位置呈明顯的非自然損傷，甚至有果蜜滲出。店方認為客人提出退款的要求無理，質疑對方應曾檢查蜜瓜狀況才付款，「喂，個瓜我哋唔信你買走時已經係咁，係咁返到屋企3日先知？唔係呀，老老實實，點做你生意呀，我哋自問無能為力」。

店方翌日再發文，指就事件翻查了門市的閉路電視紀錄，發現涉事客人購物時，的確曾檢查2個蜜瓜的狀況才付款離開，「水果個個都唔同，我哋唔比較，但過咗3日，一定唔會係我哋問題」。因此客服曾聯絡涉事客人跟進，惟對方並不願意溝通，最終店方決定拒絕再與該客人交易，「希望如果客人認嘅，我哋都算數，但客人既然已讀不回，咁無奈我哋只能封鎖」。

店方就事件翻查了門市的閉路電視紀錄，發現涉事客人購物時，的確曾檢查2個蜜瓜的狀況才付款離開。（fb「日本貨好友站 - Aplex」圖片）

店方續指，今時今日經營生意不容易，平日收到客人投訴會盡量了解，惟不代表會承認所有指控或責任，「有時人多，好難每個講，但正常有問題，我哋會盡力跟進，但呢啲（指今次退款事件），只可叫救命」。

帖文引來網民討論，不少人批評涉事客人要求無理，直指新鮮食物的存放或存理方式均會影響品質，相隔3日才要求退款並不合理，「不如等3年先換」、「買完之後3個鐘嚟換都唔睬佢啦，點知佢做過啲咩？」、「想穩陣啲最好即場劏開睇」、「如果買嗰時係咁，我相信佢都唔會要啦！呢啲人真無賴」。