不滿落單未獲侍應回覆　食客離座咁做再公審　1動作反被批欠尊重

若說到香港茶餐廳的特色，除了港式美食外，遠近馳名的還有侍應的服務態度。最近有食客就在社交平台發文公審堅尼地城一茶餐廳，稱1名阿姐侍應放下水杯後便繼續前行。他立即揚聲點餐，卻不獲對方回應，由於不肯定阿姐有否聽到他要求的餐點，他便離座和以摺扇輕拍對方肩膊確認，不料阿姐卻高呼「入咗單啦」。樓主不滿吃個飯也要受氣，不禁在帖文直言「唔想閉翳，離港消費！」，引來網民熱議。



最近有食客在社交平台發文公審堅尼地城一茶餐廳，稱他揚聲點餐後，不獲侍應回應，他上前再說一次餐點，對方才大聲回答「入咗單啦」。（facebook圖片）

該名食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱日前到堅尼地城1間茶餐廳用餐，其間1名阿姐侍應背向着他並放下水杯，但沒有停下腳步，繼續向前行，同時間他揚聲落單稱「芝蛋治、熱鴦」。由於阿姐一直背着樓主，也沒有出聲回應，其後又疑似為另一枱客人落單，樓主便離開座位並上前以摺扇輕拍阿姐膊頭，再說一次自己的點餐內容，以確保對方聽得清楚。

不過，樓主形容此時阿姐才大聲回應：「入咗單啦。」樓主聞言大感不滿，回應稱「妳眼尾都冇望過嚟，我唔知妳聽唔聽到」，對方便以更高聲量表示「係㗎！唔使望㗎！」。是次茶餐廳用餐經歷讓樓主感到非常氣憤，不懂為何自己要受氣，不禁在帖文直言「唔想閉翳，離港消費！」。

樓主感到非常氣憤，不懂為何自己還要受氣，不禁在帖文直言「唔想閉翳，離港消費！」。（facebook圖片）

帖文引來網民熱烈討論，有人認為樓主本身行為有欠禮貌和尊重，指假如侍應正忙於服務其他食客，他大可等待一會才點餐，「我覺得你唔識尊重人， 就算係茶餐廳侍應， 你都要尊重一下， 人哋忙緊你就唔可以等人得閒先叫人落單咩？」、「拍膊頭唔係咁好喎，人哋覺得你抽水喎」、「7月鬼節唔好搭膊頭」、「其實等人轉返個頭，面向面才開始講嘢都唔難，人與人嘅尊重」。

然而部分網民則認同樓主所言，「其實禮貌回應一句『轉頭嚟』不難」、「香港已經退化到一日三餐貼錢無受氣要劏雞還神階段」。