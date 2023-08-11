客人自助落單凍檸茶無剔走甜！無賴斥店員不是　仲咁教小朋友惹議

生仔要考牌！日前有於荃灣開設餐廳的店主慘遇無賴客人，事緣對方自助下單時因沒剔選「走甜」，以致上桌的凍檸茶被添加糖水，她不滿質疑並多次強調「點會呀？無可能錯！」，惟同行小朋友突然稱「唔好意思，係我撳單無撳走甜！」，但該客人竟然大條道理指「就算係你撳錯，你都唔使講唔好意思……因為你錯，餐廳都要講唔好意思！」，讓他大為震驚，感嘆「真係大開眼界」。網民大多為店主抱不平，並斥責客人西客，更直言「唔識教唔好生」。



有餐廳店主分享某客人自助下單時，因點選凍檸茶時沒剔選「走甜」，其後卻不滿質疑員工不是，同行小朋友突然稱「唔好意思，係我撳單無撳走甜！」，她卻表示「就算係你撳錯，你都唔使講唔好意思」引來網民批評是西客。（FB「和順記-荃灣雞脾王」）

該店主在FB「和順記-荃灣雞脾王」專頁發帖，指他們店舖既有人手協助下單，亦有使用QR（二維條碼）讓客人自助下單。某天有位婦人帶同10多歲小朋友到店內光顧，她們自助下單點選了1杯「凍檸茶」，而餐廳職員奉上飲品後，才知悉原來婦人想點的是「凍檸茶走甜」。

店主稱其實更換另一杯很簡單，不料該婦人竟「惡人先告狀」發脾氣，質問「吓？點會呀！我叫走甜喎，（呢杯）有甜嘅！」，職員隨即表示「見到單無寫走甜，同你換過杯啦」，但對方不依不饒斥「點會呀？無可能錯！」，更指責店員不是「唔好意思都唔講聲」。此時10多歲的小朋友突然認錯，「唔好意思，係我撳單無撳走甜！」，而該婦人竟無賴地教導對方「就算係你撳錯，你都唔使講唔好意思」，「因為你錯，餐廳都要講唔好意思！」。

該婦人竟教導孩子「就算係你撳錯，你都唔使講唔好意思」，「因為你錯，餐廳都要講唔好意思！」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

店主指直至結帳時，仍能看出小朋友很尷尬，而他目睹這位家長這般教育孩，不禁感嘆「真係大開眼界」。不過亦透過帖文向這位家長「致歉」，「唔好意思，我哋唔係米芝蓮Finedining（精緻餐飲），提供唔到五星級服務」，亦表示「理解」小朋友處境，在這樣的家庭成長會頗大壓力，盼望對方日後仍能保持獨立意考，並稱「加油」。

帖文惹來網民留言，紛紛斥責該婦人是西客，「西客係無底線」、「五星級服務都唔需要食死貓」；亦有留言反諷指餐廳失職，「係你唔啱， 應該好似5星級酒店咁預設走甜，另上糖水（指明要先上），俾個客自己加」、「你哋餐廳真係唔追上時代，提供唔到癲倒黑白服務」。

亦有人質疑「唔識教真係唔好生」，「枉為人母」、「有咁嘅阿媽，真係會覺得尷尬兼失禮」、「小朋友好叻，欣賞你勇於承擔責任」、「希望小朋友可以保持呢份出於污泥而不染嘅態度，唔好俾呀媽同化」。不過另有網民就歸咎於上一代的教育欠佳，才會造就這些家長，認為是惡性循環。

（FB「和順記-荃灣雞脾王」）