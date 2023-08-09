傻眼！客人預訂餐廳　備註填「當天可能會取消」　網民怒罵沒水準

訂座即是預訂座位，再於預約時間內出席！不過台灣有店主就分享奇人奇事，有客人於網上預訂4位成人以及1位小童座位，卻於備註列明「但當天有可能會取消」，讓他大感無奈，自嘲「欺負我生意不好喔」。帖文惹來網民熱議，大部份人狠批該顧客沒禮貌沒水準，並揶揄對方「已經幫你留好位子，但當天有可能會被別人坐走」；亦有留言認真建議店方可透過預先收取訂金方法，從而減少被客人「放飛機」造成損失。



台灣有客人於網上預訂座位時，竟於備註列明「當天有可能會取消」，讓店主不禁自嘲「欺負我生意不好喔」。帖文引來網民狠批客人沒水準，亦有人建議店方可收取訂金以保障自身利益。（FB「Seafood & Meat 波波海鮮市集」圖片）

該名於台北開設餐廳的店主在Facebook「Seafood & Meat 波波海鮮市集」專頁發帖並附1上張截圖，顯示有客人疑似於網上預約訂座時，先列明「家庭用餐」，再麻煩他幫忙預留4大1小座位，然而其後備註竟然寫上「但當天有可能會取消」，即是隨時會被「放飛機」，讓他只能無奈稱「欸欸欸不是欸，欺負我生意不好喔」。

不少網民都對該客人要求感到傻眼，「台灣消費者真的需要再教育」、「到底什麼人能說這種話，一點水準都沒有」、「大風吹的概念」、「進可攻退可守，簡直就是無敵」；亦有人揶揄店主都未必能為其預留位置，「已經幫你留好位子，但當天有可能會被別人坐走」、「不好意思系統故障已經沒有位置了，如果當天很不幸還有位置我會再通知你」。

惟有人覺得至少對方有誠實告知，「總比那些沒取消還佔人家位置的人好」，故有留言建議店主可以預先要求收取訂金以保障自身利益，「沒到有可能不退還」，以免成客人後備選項。不過有留言就猜測事件會否是因網上訂座而產生誤會，並非如截圖顯示完全取消訂座，「備註有沒有字數限制，感覺有可能是『當天可能會取消幾位...』，看到有『一小』覺得孩子就是變數」。

（FB「Seafood & Meat 波波海鮮市集」）