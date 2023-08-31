非亂倫！哥哥竟是親生爸爸　父母隱瞞女兒30年陷兩難　真相極心酸

外國1對夫婦希望擁有兩人的小孩，因丈夫在前段婚姻已有2名子女，並已做了結紮手術，可是並無阻止夫婦要有自己孩子決心，妻子為了確保有丈夫基因，找來繼子捐精，成功生下1名女兒。事情至今過了30年，女兒已長大成人，夫婦迎來另1個難題，就是想告知女兒真相，她的哥哥原來是父親，而父親則是她的祖父，但夫婦擔心女兒難以接受現實及怕她感到被騙了多年，不知如何處理，遂向專家尋求指引。



外國1對夫婦想向30歲女兒公開守了多年秘密，就是她的生父其實是哥哥。(《父女七日變》劇照）

綜合外媒報道，外國1名女子投稿到雜誌《大西洋（The Atlantic）》專欄「親愛的治療師（Dear Therapist）」，她指與丈夫結婚時，對方與前妻育有兩名孩子，但夫婦兩人並無子女，樓主非常渴望與丈夫擁有自己孩子，可是礙於對方已進行結紮手術，令她覺得很難達成這個夢想。

不過，樓主並沒有輕易放棄，開始尋找解決方法，她為了確保孩子擁有丈夫基因，她不考慮使用精子銀行，而是找繼子來捐精。她指由於夫婦十分清楚繼子智力、身體健康狀況及背景等，認為他是非常合適的人選，最重要的是他亦願意協助。

夫婦對於如何告知女兒其親生父親是哥哥感到十分為難，遂向專家求教。（《父親與伊藤先生》劇照）

樓主用繼子的精子成功誕下1名女兒，事到如今已30年，女兒已30歲長大成人。樓主與丈夫對於是否要把真相追告知女兒感到猶豫，「我們該如何開口，告知她的爸爸其實是祖父，哥哥才是她的親生父親，而她的姊姊實際上是阿姨，侄子則是同父異母的弟弟？」而樓主丈夫也感到不情願，「他希望自己才是她永遠的父親。」

負責解讀者疑難的專欄作家兼心理治療師戈特莉布（Lori Gottlieb）表示，樓主若將真相說出，代表女兒必須被迫面對2個現實，第1是她親生父親身份，第2則是她被稱作父母的人欺騙了長達30年。

專家建議告知女兒真相前，也要將事情始末告知繼子家人。（《爸爸的便當》劇照）

戈特莉布建議樓主在向女兒道歉之前，必須承擔所有責任，並簡單清楚描述事實，不要為自己找藉口，一切都以女兒感受先行。此外，戈特莉布也提醒樓主告知女兒真相前，也應通知身為捐精者的繼子以及他的家人，因他們也有權得知真相。