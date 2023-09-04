不煙不酒注意飲食勤做運動　51歲男竟患大腸癌　醫生拆解2大原因

【大腸癌】台灣男藝人涂晨洋十分注重健康，雖然已51歲，因向來注重健康保養得宜，看不出實際年齡，他亦自豪自己生活自律，不煙不酒、常吃十分清淡的水煮食物，並勤做運動，可是早前有免費大腸癌糞便潛血檢查，他因貪小便宜性格而參與，想不到被診斷患上大腸癌，幸好發現得早，已安排做手術切除癌徵部位。他提醒大家要定期做身體檢查，及早發現問題。



涂晨洋早前在健康節目《健康點點名》中提到發現患病經過，竟然與貪小便宜性格有關。（facebook圖片）

涂晨洋早前在健康節目《健康點點名》中提到發現患病經過，竟然與貪小便宜性格有關。他指在今年6月時到醫院注射疫苗，院方介紹他可免費做大腸癌糞便潛血檢測，他指自己愛貪小便宜，「一聽到免費，立刻變得很有興趣，於是我就決定帶回家自己處理」。

由於他一向注重運動及飲食，對自己健康充滿信心，向院方交回樣本後也不太在意。可是，他竟然收到醫院來電，指他的大腸癌糞便潛血檢查結果呈陽性，替他安排了覆診，最後確診患大腸癌，他感激所作的決定救了自己一命。

涂晨洋發現時屬早期，可以通過手術處理，他已安排在9月做大腸鏡檢查時切除癌徵部位。（facebook圖片）

涂晨洋對於自己竟然患癌感到十分訝異，因為他十分注重健康，不煙不酒，平時吃大量蔬菜水果，飲食幾乎只用水煮，十分清淡，也不吃燒烤或油炸等肥膩食物，勤做運動，卻竟然患上自己認為最不可能的大腸癌。

對此，醫生指罹癌原因很多，不一定跟生活習慣有關，也有可能是基因或受壓力影響。幸而涂晨洋發現時屬早期，可以通過手術處理，他已安排在9月做大腸鏡檢查時切除癌徵部位。

涂晨洋呼籲大家不要等到50歲才去做免費檢查，平時就應該自費檢查身體，以便及早發現問題加以處理。（facebook圖片）

涂晨洋在節目中表示，早在檢查之前曾經出現血便情況，但當時他以為只是痔瘡復發，所以沒有太過在意，完全沒有想到已患大腸癌，他呼籲大家不要等到50歲才去做免費檢查，平時就應該自費檢查身體，以便及早發現問題加以處理。

涂晨洋為台灣鄉土劇男演員、主持人，曾參與鄉土劇作品有《甘味人生》、《大時代》；偶像劇《愛的3.14159》、《翻牆的記憶》等。2016年起參演話劇，曾演出《天之驕女》、《黃金歲月》等熱門話劇。