恐怖弒母！35歲女菜刀行兇　見母瀕死仍拍片數落　1原因僅判囚8年

弒母後還要拍下倒臥血泊的畫面，何等冷血！台灣去年5月發生倫常慘劇，1名35歲女子與61歲母親同住，因不滿母親狂要錢，一氣下拿菜刀插進母親肩部將其殺害，並留在現場自首，事後辯稱患有思覺失調，無心殺人。



警方調查發現，女子在行兇後曾拍下母親倒臥血泊的畫面，更不停責難瀕死的母親，沒有即時召救護車，而她患上的是躁鬱症而非思覺失調。法院審理案件後，最終判她《殺害直系血親尊親屬罪》罪成，基於她符合自首減刑條件，最終判監8年。



台灣35歲女子難忍母親不停索錢，拿菜刀插進母親後肩，令其喪命。（示意圖／Getty Images）

事發於去年5月29日，台中西屯區吳姓女子和洪姓母親相處向來不睦，案情指，當日傍晚吳女出門到回家母親都不停向她索錢，不停碎碎念太過煩人，吳女便提出要搬走，其母勸阻下爆發爭執。吳女一氣下入廚房拿菜刀砍母，刀身插入母親的後肩，令她受傷倒地，鮮血狂流場面恐怖。吳女此時竟拿出手機，但不是立即報警，而是一邊拍攝母親倒臥血泊中，一邊「狂數」她經常不顧家、一味要錢等。

吳女其後召救護車，又留在現場向警方自首。法醫驗屍發現長達18厘米的刀刃幾乎完全插進吳母體內，由肩部刺穿了肺部、切斷肺動脈，導致左肺塌陷、血胸、氣胸，送院搶救不治。

法醫驗屍發現長達18厘米的刀刃幾乎完全插進吳母體內，由肩部刺穿了肺部、切斷肺動脈，釀成命案。（示意圖／Getty Images）

吳女作供時辯稱自己患思覺失調症，無法控制個人行為，她刺傷母親後馬上幫手用棉被、衣物止血急救，沒殺人意圖。惟警方調查後發現，吳女行兇後一度用手機拍片，而非召救護車。

檢方翻查吳女病歷，發現她並非患思覺失調症，而是躁鬱症、睡眠障礙、抑鬱症。她行兇後拍片指責瀕死母親時非常生氣，具殺人意圖，辨識能力不會因精神疾病而受影響。

台中地院考慮證據後，認為吳女行兇後拍片拍責母親，明顯怒氣未消，具殺人意圖，但也認同吳女符合自首減刑規定，最終判《殺害直系血親尊親屬罪》成，判監8年。

（綜合）