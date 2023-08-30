旺角糖水店中式糖水驚現生鏽鐵枝　港男影相投訴　網民籲報食環

食糖水理應甜絲絲好開心，但有港男在網上大呻日前幫襯旺角一間糖水店，即將食完才發現碗內有生鏽鐵枝，於是立即拍照投訴。雖然老闆願意換上另一碗糖水，但遭港男拒絕，最終老闆道歉，同時豁免收取該碗「鐵鏽糖水」費用。港男提醒「大家唔想食鐵質嘅就唔好去啦」，網民看過相片笑言「鐵質補血」、「含豐富鐵質」，又認為「未報食環就要報食環」。



樓主即將食完「台南紅豆先生」，才發現碗內有生鏽鐵枝。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖文並茂表示，本月中幫襯旺角一間糖水店，叫了「台南紅豆先生」和「楊枝甘露涼粉」，售價分別是44元和39元。沒想到他即將食完「台南紅豆先生」才發現碗內有異物，「唔好食都算，玩到有條生咗少少鏽嘅鐵」，於是立即影相，繼而向老闆投訴，對方聞言表示「換過碗畀你」，但樓主即反問「仲食啊？生晒鏽喎？」，認為「完全唔覺佢有悔意」。

老闆隨即道歉，取消該碗「鐵鏽糖水」費用，樓主指當時連旁邊食客都說「佢仲好意思收你錢嘅？」。樓主認為，「另一碗我都真係有食咗，當然照畀啦，不過就提提大家唔想食鐵質嘅就唔好去啦！」

帖文引來網民討論，紛紛留言笑指「鐵質補血」、「含豐富鐵質」，亦有人認為不應該輕易放過涉事糖水店，「未報食環就要報食環」、「真心樓主要報食環」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）