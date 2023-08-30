野蠻！男童澳門坐纜車唔願走　被勸離場竟發難打職員！片段惹熱議

出外旅遊應時刻謹言慎行，以免影響他人！日前有1對母子到澳門遊覽時，乘坐纜車後意猶未盡不願離開，有目擊者指她們「坐了好多圈都不肯下來」。工作人員其後好言勸兩人離開，男童竟然發難動手打對方。相關片段惹來不少網民批評，指責這對母子無家教，「恐龍家長熊孩子」、「影響晒其他遊客質素」，又批評是家庭教育失敗所導致；不過也有留言估計男童或許是情緒狀況有異，勸籲他人多加體諒。



有母子到澳門乘坐纜車時不願離開，目擊者指他們「坐了好多圈都不肯下來」，被工作人員勸離時，男童竟然動手打對方，片段惹來港澳兩地網民熱議。（FB「澳門Secret」圖片）

有網民於Facebook專頁「澳門Secret」上載1倏短片，稱在永利皇宮纜車見到「沒質素的遊客」。影片可見，1對疑似母子站在纜車上落客位置，後方隊伍有不少遊客正在排隊，其間有工作人員向母子說話，男童聞言一度情緒激動，不只伸手打向工作人員，後來更一拳打向指示牌洩憤。樓主形容，母子「坐了好多圈都不肯下來，被叫下來後打工作人員」。

職員被打後未有還手或回罵，僅用普通話大聲表示「那你們不下車，我們沒有辦法的」。該對母子疑反指職員不是，斥責「你可以好好講」，職員難忍怒火不滿稱「我說了，你們不下車」。這時男童再次上演「發爛渣」本色，多次動手打職員，其母一直沒有阻止，及後才拉走兒子，現場則有遊客稱「係做阿媽寵壞㗎啫，細蚊仔識咩嘢」，影片至此告終。

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片段於惹來港澳兩地網民關注，紛紛指責涉事母子無家教，「上樑不正下樑歪」、「恐龍家長熊孩子」、「母子都丟臉了」、「就係呢啲遊客影響晒其他遊客質素」、「新一代戰狼小孩」，更嘲諷「他只是個孩子啊」、「綁在纜車外面欣賞風景挺不錯」。亦有留言替被打員工感到不值，「員工真係慘，遇到西客和西仔！」。

另有人將男童動輒打人舉動歸咎於家庭教育出現問題，「唔識教就唔好生」、「不評價孩子，失敗的父母，失敗的家庭教育」、「畀我真係報警，等佢被警司警戒下」。至於有同場遊客指「細蚊仔識咩嘢」，有網民就質疑該說法是合理化男童打人行為，批評「小朋友就有特權嗎？一句小朋友唔識就可以想點就點？」。

有人則猜測涉事男童「發爛渣」未必和家庭教育有關，「呢個小朋友似暴力傾向，情緒有問題喎」、「應該係SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）之類」，同時指出同行女士或許不是男童母親，「像是工人姐姐吧？ 」。

（FB「澳門Secret」）