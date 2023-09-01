女子稱患心臟病　哭跪求：別發出聲音　鄰居細思極恐：鬼吵到她？

噪音真的存在嗎？內地網絡流傳影片，有江蘇網民指他樓下的女子經常上來拍門，稱自己有心臟病，不容許樓上樓下鄰居發出一點聲音，惟樓主稱其2名孩子早已脫離吵鬧年紀，但對方仍每隔2、3天上是拍門投訴，甚至家中無人時，她仍投訴太嘈還要報警，令樓主質疑「沒人都要敲門報警說我家吵，可能鬼吵到她了」。



日前該女子半夜時又登門投訴，更在門口哭泣下跪，令樓主相當無語。許多網民質疑該女子為何不用耳塞或做好隔音，又認為是心理原因居多。



內地網民上傳影片，指樓上鄰居女子自稱有心臟病，多次拍門要求樓上樓下住戶不要發出聲音，近日半夜哭泣下跪，令他很無奈。（微博影片截圖）

內媒報道，江蘇蘇州有民眾上傳影片，稱快被樓下的女鄰居搞到崩潰，對方日前半夜又跑到他門口下跪，稱自己有心臟病，不允許樓上樓下發出一點聲音。影片所見，有名女子居跪在住門大門前，哭稱自己有心臟病，屋主頻頻叫她起來，但她不願意。屋主蹲下和女子溝通，稱「你這樣我報警了，剛才我也聽到有一個男的在又吼又叫的，我叫你起來」。

屋主稱該女鄰居每隔2、3天就上來一次，就算家中沒有人也上去敲門，「還報警說我家太吵」，「碰到這種奇葩鄰居真的無語，天天說自己有心臟病，不允許樓上樓下出一點聲音，一點聲音就要找上來下跪，無語」。他又指家人不會發出什麼噪音，「老大16歲了，我家小寶也不在家跑跳，這樣還不行，還一次次的來敲門，沒人都要敲門報警說我家吵，可能鬼吵到她了」。

網民好奇為何女鄰居不改善自己家的隔音，「買個隔音耳塞試試」、「她可以把自己家裝上隔音呀，這樣天天求人不累麼？」、「自己搬走不就行了」，又質疑是否心理因素導致，「心理原因更嚴重吧」、「她這病好治，買個莊園病就好了」。有同樣害怕噪音的網民指，「恐音症是有的，我就有。樓上咳嗽、唱歌，挪傢俱，我都覺得焦躁無比」，但如果鄰居發出的是合理的日常音量也不能干涉，「不行去看病，再不然搬家」。

（綜合）