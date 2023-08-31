衰！邋遢男到銀行開戶口被拒　換西裝後職員態度大轉變　結局絕了

【銀行／開戶】「人靠衣裝」是真的？馬來西亞1名男子早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢、穿着破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。他之後回家整理外表，穿上西裝再到同1間銀行，沒想到職員態度180度大轉變，除了幫他開戶，更對他用尊稱，令他感嘆：「人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人。」

事件引來網民熱議，有網民同情男子遭遇，「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」；但也有大批網民認為銀行做法旨在杜絕詐騙，毋須過分猜測，「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。



馬來西亞1名男子稱，他早前到當地銀行開設戶口，但由於外表邋遢穿着破損衣服，遭銀行拒絕辦理開戶。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，該男子於Facebook發帖講述到銀行開戶經歷，表示當日他外表邋遢，穿着有撕裂痕迹的襯衫到銀行打算開儲蓄戶口，卻遭銀行職員質疑他是「錢騾（為別人轉移或處理非法得來的資金的人）」，因而拒絕幫他辦理。男子聞言大怒，反嗆：「我不是錢騾，我是一個人，看我用兩條腿站着，可以和你說話，意味着我不是一頭騾！」他續指，銀行職員要求他回家拿水電費賬單核對，質疑相關要求是針對他。

男子表示，當日他外表邋遢，穿着有撕裂痕迹的襯衫到銀行開儲蓄戶口，銀行職員卻質疑他是「錢騾（為別人轉移或處理非法得來的資金的人）」，拒絕幫他辦理。（示意圖／gettyimages）

不過男子未有放棄開戶，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以光鮮衣着、「高收入」人士模樣再到同1間銀行，當天就成功開設戶口，「更好笑的是，他們對我的稱呼從『Encik（先生）』變成了『Tuan（男士尊稱）』，而這只是因為我換了套衣服。人們總說不要以貌取人，但人們還是會根據外表和衣服來判斷一個人」。男子其後與銀行分行經理見面，投訴早前無禮對待他的職員。

男子指，他回家洗澡、梳好頭髮，再穿上西裝外套，以光鮮衣着、「高收入」人士模樣再到同1間銀行，當天就成功開設戶口。（示意圖／gettyimages）

男子在帖文強調這是真實經歷，有網民同情他的遭遇，「現今這個社會的人，多數人都是」、「白鴿眼，狗眼看人低」、「沒辦法！世人都是先敬羅衣後敬人」、「社會總是有這種待遇」、「見高拜見低踩」。

不過也有大批網民認為，銀行做法旨在杜絕詐騙，沒有問題，「合理懷疑」、「銀行嚴格篩選以杜絕詐騙，你卻因此感到生氣」、「無論在馬來西亞哪家銀行，都會去驗證你身份證上的地址與你現在居住的地址是否相同」、「銀行這樣做是有其用意的。現在詐騙分子猖獗，很多都是錢驢，開帳戶給詐騙集團用自己的卡」、「沒有人要去評判你，除了你自己」。