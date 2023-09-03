天降煙頭！砸中4個月大女嬰　燙傷化膿感染　報警無人認律師咁講

高空擲物非常缺德！河南有黃姓媽媽日前帶4個月大女兒落樓散步，下樓就發現樓上有人扔未熄的煙頭，女兒被煙頭砸中眉心和右眼中間，一直尖叫哭泣，檢查發現煙頭落在她的頸子上，「煙頭火星彈出來了」，形容煙頭是被女兒的頸「夾滅的」，即時燙紅還出了水泡，其後部份傷口化膿感染，而且有發燒徵狀。雖然黃女即時報警，亦指出懷疑扔煙頭的樓層，但無住戶肯認，物管人員指警方打算驗住戶DNA，但因為事發於大門口，無法判斷扔煙頭的是住戶而作罷。有內地律師指，如最終無人招認，當事人可以起訴整棟大廈的業主。



內地有媽媽帶4個月大寶寶落樓散步，突然天降煙頭燙傷寶寶的頸。（微博影片截圖）

內媒報道，8月25日下午6時許，河南鄭州黃女士推嬰兒車帶4個月大的女兒在小區內散步，剛走出大廈門口電梯廳附近的斜坡時，發現樓上有人扔煙蒂。女兒突然尖叫大哭，李女士覺得不對勁，將女兒抱起檢查，在頸中找到1個煙頭，「煙頭火星彈出來了，彈到了孩子的脖子裏」，女兒被未熄滅的煙蒂燙傷頸。據其拍攝片段所見，女嬰的頸上有燙傷，還被燙到出水泡。

由於最近天氣炎熱，黃女士指女兒頸子的肉貼得較緊，被燙傷的部位化膿感染，而且有發燒徵狀。她事後聯絡物管，但對方一直不積極出面處理，她又去過派出所落口供，懷疑由某個樓層扔出，但警方查問時無人承認。

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黃女士其後接受內媒訪問，透露女兒最先被煙蒂砸中眉心和右眼中間，她檢查見沒有傷到眼睛，但寶寶一直在哭，後來才發現煙頭夾在寶寶頸上，「煙頭是被寶寶用脖子硬生生夾滅的」。

她住在3號樓，共26層每層5戶，每層電梯廳附近都開着窗戶，但小區的閉路電視只拍到1樓，向上就拍不到。她雖然當場報警，並保留了煙蒂，但至今仍未找到高空擲物的人。警方排查詢問了該棟樓的所有住戶，但無人承認。

事發小區正商東方港灣物管人員表示，他們一直配合警方尋找扔煙頭的人，有打算驗全棟樓住戶DNA，但事發位置在小區大門，無法判斷扔煙頭者是否在小區內。物管人員續指，他們此前已多次在業主微信群組提醒勿往樓下扔煙頭，但仍有人扔，故4月開始已收集業主意見，將於小區內加裝高空鏡頭，但未走完相關程序。

有內地律師指，《民法典》禁止從建築物中拋擲物品，如墮落的物品造成他人損害，侵權人要承擔賠償責任，若調查後找不到具體的侵權人，整棟單元樓的業主都可能是加害人，黃女士可以起訴整棟單元樓的業主。若業主能證明自己不是侵權人，可免除責任，由可能是加害人的業主作賠償。

另一方面，物管公司如未採取必要措施，而監控系統有盲區無法確定侵權人，應承擔未履行安全保障義務的侵權責任。

（綜合）