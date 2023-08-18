自私男餐廳食電子煙！煙味四散影響食客　向員工反映遭無視感無奈

不少地方都規定室內餐廳不准吸煙。馬來西亞日前有食客不滿發文，分享去餐廳用膳時遇到有男子竟然在吸食電子煙，他立刻向店員反映，豈料對方居然沒有阻止該煙民，懶理其投訴。事後不少網民都批評男子舉動自私，認為當地衛生局應加強執法，如發現同類個案，煙民和涉事餐廳均應繳交罰款，以加強阻嚇力。



馬來西亞有食客去餐廳用膳時，目睹有男子公然吸食電子煙，無奈他向店員反映卻被無視，故於網上發文訴苦，不少網民批評涉事男子舉動自私。（FB「我們是馬來西亞人We-are-Malaysians」圖片）

該食客在Facebook「我們是馬來西亞人 We are Malaysians」群組發帖，指他某天於吉隆坡某購物中心的餐廳進餐時，遇到1名正在吸食電子煙男士，他隨即向餐廳職員投訴，希望對方能勸阻他不要在餐廳內吸煙，可惜卻遭到職員無視，感到不滿故於網上分享事件，譴責對方失職，「工作人員有責任不讓這樣的事情在餐廳內發生」。

圖片所示，1名穿着黑衣男子正於餐廳吸食電子煙，他身旁有不少客人正在用餐，其煙味四散無疑會影響同場食客。

帖文惹來網民批評涉事男子自私，「請尊重餐廳內的其他顧客」，認為樓主當下應該記下員工名字，再向該公司投訴。不過有從事餐飲業網民訴說難處，「有時並不是我們不想知會客人，有時我們已經盡力說服他們」，卻擔憂再三提醒會惹怒對方，繼而發生衝突，所以都不敢再滋擾客人。

另有人憂慮若然無人阻止這些煙民，其他人將會「有樣學樣」，紛紛無視法規，故盼望當地衛生部門可以重視此事，加強執法和採取行動對付違規煙民，並建議如發生類似事件，應對吸煙者和餐廳一同罰款，加強阻嚇力。

其實2019年起，馬來西亞衛生部共花費一年時間展開食肆禁煙令教育宣導工作，並於2020年起全面進行執法行動，規定所有食肆3米範圍內都列為禁煙區，包括冷氣及非冷氣餐館、咖啡廳、露天小販中心及路邊攤；而含有尼古丁成份的電子煙和水煙亦包含於禁煙令內。

根據《2004年煙草管制法令》，任何人在23個頒布憲報的禁煙區抽煙，首次被控告將會被罰款最低250令吉（約422港元），若拒絕償還罰款或重犯者可被控上法庭，一旦罪成，可被罰款最高1萬令吉（約16,887港元）或監禁2年；食肆則罰款不超過5,000令吉（約8,443港元）或被監禁不超過1年，或兩者兼施。

（FB「我們是馬來西亞人 We are Malaysians」）