車cam直擊｜兩的士為避車龍　先後直鏟行人路爬頭　網民怒斥危駕

香港出名路窄車多，不過駕駛時無論如何也要遵守法例。網上近日流傳影片，顯示馬路上有多架車輛正在排隊，後方兩名的士司機懷疑不耐煩，想直接繞過車龍。由於現場只有1條行車線，兩輛的士竟先後將大半車身鏟上行人路，藉此避開車龍爬頭，過程全被「車cam」拍下，有司機驚呼「可以咁行㗎咩？唔係行人㗎咩呢度？唔係行人㗎咩呢度？」。網民紛紛批評片中的士司機離譜，「駛上行人路已是危險駕駛啦」、「見疑即報 」、「希望片主唔好嫌麻煩，一定要作出投訴，危險駕駛者一個都不能放過」。



影片拍到2輛的士為了爬頭，無視現場只有一條行車線，將大半個車身鏟上行人路，慢慢繞過車龍。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載涉事車cam片段，片長約8秒，可見現場至少有兩輛私家車在馬路前方位置停車，相信正在排隊，所以沒有按照燈號開車。後方兩輛的士令不願等候，竟先後爬頭，無視現場只有一條行車線，將大半車身鏟上行人路，慢慢繞過車龍離開。片主大感驚訝，詢問：「可以咁行㗎咩？唔係行人㗎咩呢度？唔係行人㗎咩呢度？」

影片引來網民討論，有人質疑的士爬頭目的，「其實的士點解要無端端咁行？係咪啲私家車出問題而導致呢？段影片無頭無尾，前面係咪撞咗車呢？」、「條龍塞住，人哋先至會咁樣行，唔通同你一齊塞？唔使做生意！」。有人則指涉事的士司機行為已經構成危險駕駛，「駛上行人路已是危險駕駛啦」、「希望片主唔好嫌麻煩，一定要作出投訴，危險駕駛者一個都不能放過」、「支持見疑即報」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）