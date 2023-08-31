超級藍月｜100年4次天文奇景今晚登場　專家籲把握良機一招吸財

100年只有4次的「超級藍月」，將在今天（31日）晚間登場，錯過這次就要等到2029年。台灣民俗專家柯柏成也分享招財祕法。



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柯柏成在社交平台說，首先準備一個淺的碟子或盤子，大小可以容納以下的錢幣就可以，在盤子的中心放置6個字朝上的1元硬幣，並圍成一圈，接下來在外圍放上12個字朝下的5元硬幣。

柯柏成表示，之後加上乾淨的水，使其淹過硬幣，最後拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時，之後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位，或分送家人好友帶在身上，而在三次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運。

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台北天文館指出，今年8月將出現2次滿月，分別在8/2和今天，同時2次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，相比一般滿月近約2.7萬公里；今天的第2次滿月更是今年最大滿月，與今年2/6最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。

台北天文館提到，同一個月中的第2次滿月又可以稱為「藍月」，藍月只是一種稱呼，代指一個月內出現的第2次滿月，並非月亮看起來是藍色，藍月平均2至3年才出現一次；而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」，則是相當罕見，1951至2050年的100年間只有4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

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