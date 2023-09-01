颱風蘇拉｜巨型風眼圖曝光震驚網民　岑智明警告風雨將至：願平安

【蘇拉／颱風／天文台／天氣消息／8號風球／岑智明】超強颱風蘇拉來勢洶洶，8號風球現正生效，天文台更預告會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號，意味可能出現9號風球甚至10號風球。而天文台前台長林超英及岑智明今早（9月1日）都在Facebook分享蘇拉風眼清晰雷達圖，其中岑智明更表示「風雨即將到來」，呼籲市民必須留在安全地方，明言「願大家平安！」。

蘇拉天眼圖震驚網民，紛紛表示「希望香港今次平安，不會發生當年天鴿澳門的災情」、「願大家喺暴風下安然渡過，平安無事」。



強颱風蘇拉來勢洶洶，8號風球現正生效。（天文台）

8號風球現正生效，天文台表示，蘇拉眼壁完整，環流緊密，雷達圖像顯示，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，而本港高地持續吹烈風，隨着蘇拉繼續靠近本港，今日日間稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持；按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

天文台又說，受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米。沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

而天文台前台長林超英及岑智明今早（9月1日）都在Facebook分享中央氣象台發布的蘇拉風眼雷達圖，清晰見到蘇拉巨型風眼。

雷達圖清晰見到蘇拉風眼。

岑智明指出，天文台最新蘇拉中心風力評估依然為每小時205公里，意味蘇拉可能以超強颱風強度吹襲香港，「記憶所及這是自1979年荷貝襲港之後首次」。他又說，風雨快將開始影響香港，呼籲市民必須留在安全地方，如無必要請勿外出，「尤其不應到戶外或海邊追風。願大家平安！」。

天文台預告會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。（歐嘉樂攝）

大批網民看過蘇拉天眼雷達圖驚呼「大家平安！」、「希望香港今次平安，不會發生當年天鴿澳門的災情」、「願大家喺暴風下安然渡過，平安無事」、「聽晒你話，唔出外，留在家，閂好門窗」。

也有網民質疑目前風雨不大，「當八號風球幾個小時都連強風都沒有，風暴消息甚至拒絕報風速，如何說服市民整天不外出？」。岑智明回應留言時重申「風雨即將到來」，又指「大家當然應該自行決定自己嘅行動。在今次特殊情況下，提早掛8號波讓市民不用上班和及早做好防風防水浸措施，讓各相關政府部門總動員協助防災，也有其理由」，不過他也認為，「處理一般熱帶氣旋就不應太鬆手，以免減低市民嘅警覺性」。