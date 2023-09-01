颱風蘇拉｜盤點打風屋企必備食物！網民話呢樣必須有：要高價搶購

【蘇拉／颱風】超強颱風蘇拉襲港，天文台今日（1日）發出8號風球，更擬於黃昏前後改發更高熱帶氣旋警告信號，網上討論區有網民關注颱風天，家裏應要備及什麼物品。有人認為蔬菜類食品最重要，每逢打風市民都會「大手入貨」，即使菜價高昂甚至「離地」，仍有不少人願意「捱貴菜」。



昨日和今早的確有不少市民買餸儲糧，而網上多個群組亦看見有人大呻打風導致菜價飆升，只能購買貴價蔬菜，甚至有檔販以「天價」每斤68元出售菜心，就如坐地起價，都只能「硬食」。



天文台今日（1日）凌晨發出8號風球，更擬於黃昏前後改發更高熱帶氣旋警告信號，網上討論區有網民關注颱風天，家裏應要備及什麼物品，蔬菜類食品被指尤其重要。（資料圖片）

有連登仔以「一人一樣打風屋企要有嘅嘢」為題發帖，認為「菜要有」，並指出「連平時精打細算，節省一分一毫嘅家庭主婦，都會不惜高價搶購，可想而知菜嘅重要性」。有網民認為除了蔬菜類，其他糧食和娛樂都同樣重要，如「公仔麵起碼頂肚」、「零食」、「啤酒」、「麻雀」。不過有需要WFH（Work from home，在家工作）的打工仔就苦言，電子設備無論何時也是必備「電腦開工」、「開會做Report（報告）」。

至於樓主指家庭主婦不惜高價搶購蔬菜，有人就質疑「食少日菜會死？」，但也有網民覺得颱風天要吃蔬菜尤如香港傳統，就如「好似生日要食蛋糕咁」，所以颱風天要「捱貴菜」並不是新鮮事。

自天文台宣佈超強颱風蘇拉威力不容小覷後，市民紛紛外出搶購食品，而香港多區菜價都突然飆升。有網民分別於沙田以及荃灣街市都看到有菜檔檔主坐地起價，每斤菜心售價由$35元至$68元不等。將軍澳更有街坊表示，她購買4個細小番茄，聽到檔主開價20元不禁稱「嘩，咁貴嘅！」，檔主馬上反駁「咩時勢呀？打風咩都加晒價啦！」，可見即使蔬菜價格高昂，但市民都只能「硬食」。

（連登討論區）