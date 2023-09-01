颱風蘇拉｜8號風球前市民買餸儲糧　驚見天價菜心$68斤：㩒住嚟搶

超強颱風蘇拉襲港，天文台今日（1日）凌晨發出8號風球，預料本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，天文台視乎風力變化，將評估是否在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。市民紛紛趕於「8號波」前買餸儲糧，預備未來2至3日食用，有網民大呻打風導致菜價飆升，只能捱貴價蔬菜，甚至指有檔販以「天價」每斤68元出售菜心，批評定價猶如「㩒住嚟搶」。不過亦有人指，即使願意買貴菜，街市及超市仍生意不絕，甚至出現搶購情況，「肯畀錢都要搶先買到」。



有網民大呻打風導致菜價飆升，只能捱貴價蔬菜，甚至指有檔販以「天價」每斤68元出售菜心。（fb圖片）

蘇拉逼近，8號風球懸掛前，市民嚴陣以待，紛紛儲糧準備未來數日的食物，多個地區群組均有網民「匯報」各區菜價，大呻打風令菜價飆升，同時出現搶購潮。有網民指沙田大圍一菜檔檔主得知即將打風，便以「清貨價」每斤$35元出售菜心，引來街坊批評「坐地起價」、「冷血價」。

不過高處未算高，有荃灣街坊更表示，到楊屋道街市「掃貨」時，驚見有菜檔的菜心價格高達每斤68元，更稱區內甚至有街市已經無菜賣，須轉到超市購物，對搶購潮感到無奈，「打風一兩日啫，菜都搶到冇」。

有網民批評菜價太貴，沒料檔主卻理直氣壯反駁。（fb圖片）

有將軍澳街坊則指在新都城二期街市買餸時，平時18元2斤的菜心苗，打風前加價至38元2斤。她購買4個細小番茄，聽到檔主開價20元時說了1句：「嘩，咁貴嘅！」沒料檔主卻理直氣壯反駁，「個阿叔大大聲話：『咩時勢呀？打風咩都加晒價啦！』」，令她不禁感到憤怒，「點解打風就要加價？仲要加到理直氣壯咁！」。

不少網民都對天價蔬菜及街市搶購潮感到無奈，直指「食少一兩日唔使死」，根本毋須「人搶我又搶」、「啲人打風特別鍾意食菜」，又呼籲街坊應團結起來罷買無良菜檔，「貴少少還可以嘅，貴咁多，以後都唔好幫襯佢啦」。有網民就解釋，未必人人也能以其他食物代替，「我哋後生就一定唔會買，但老一輩好多都冇計，因為佢真係好多嘢唔食得，明白檔口明天開唔到檔，少一日生意，但都唔使咁誇張」。