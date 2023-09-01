颱風蘇拉｜台氣象專家曬風眼照：很慶幸閃過　網民讚漂亮仲形容…

超強颱風蘇拉逼近本港，8號風球生效，天文台會視乎本地風力變化，評估會否在黃昏前發出更高熱帶氣旋警告信號。颱風蘇拉一度被預測會吹襲台灣，而當地的氣象專家、氣象達人彭啟明就在facbook分享蘇拉風眼照，認為清晰可見，暴風圈厚實，是「完美風暴」。帖文引起熱議，當地網民大讚「這颱風眼真漂亮」，又形容起來很像甜甜圈，台灣民眾避過一劫，有港人則留言：「來自香港的我表示很無奈。」



台灣氣象專家彭啟明分享颱風蘇拉風眼照，表示「真的要很慶幸閃過」。（fb專頁「氣象達人彭啟明」圖片）

台灣民間氣象公司天氣風險總經理、氣象專家彭啟明昨（8月31日）在個人facebook專頁「氣象達人彭啟明」上傳颱風蘇拉照片，明言「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風」，形容「颱風眼如此清晰可見、眼牆延伸的暴風圈又厚實，科學上是一個完美風暴（Perfect Storm）。

9月1日，超強颱風蘇拉逼近，天文台發出8號風球。（歐嘉樂攝）

「完美風暴」指多種氣象因素巧合重疊出現，導致一場嚴重風暴，最先套用這名字的風暴是美國1991年萬聖節東北風暴。帖文引起熱議，已吸引逾2,000個分享，躲過蘇拉的台灣網民嘆讚風眼很美，「大自然真的好美又好令人敬畏」、「好美」、「大自然真的好神奇」、「超漂亮的颱風，慶幸沒有掃到本島」、「又圓又深邃的眼睛」、「慢走不送，這個颱風眼力不錯」。

蘇拉風眼連暴風圈看起來像白色冬甩一樣，不少人都指像食物，形容是「棉花糖」、「加滿糖粉的貝果」、「棉花糖甜甜圈」、「這個甜甜圈用料很扎實」。議論紛紛，帖文還引來香港網民留言，「來自香港的我表示很無奈」，但馬上有台灣網民暖心提醒「盡快做好防風措施」，又有內地民眾留言：「廣東瑟瑟發抖中。」

（綜合）