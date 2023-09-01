颱風蘇拉丨8號風球照抄牌！樓主稱無阻人　網民：違泊就是違泊

颱風蘇拉吹襲香港，天文台擬於今晚6時20分改發9號風球，車主們為免愛車受災，提早將座駕停泊於安全位置，但香港地車多位少，不少車主只能冒險「泊街」。網上流傳相片，顯示有車輛於8號風球生效期間被「抄牌」，引來網民討論政府執法力度，有人批評打風抄牌是矯枉過正，「八號仔都唔放過？」，但也有人指出打風期間部份地區因違例泊車而令交通受阻，估計執法人員或接到投訴才要處理。



網上流傳相片，顯示有車輛於8號風球生效期間被「抄牌」，引來網民討論政府執法力度問題。（fb「馬路的事討論區」圖片）

有駕駛群組流傳相片，顯示有車輛今晨（1日）正值8號風球懸掛期間被抄牌。相片可見，涉事車輛的水撥及擋風玻璃間夾有以膠袋裝起的告票，上面清楚寫明「抄牌」時間為早上11時半，地點為將軍澳培成路。上載相片的網民指，涉事車輛為1架貨車，路過時發現相關情況，指「8號風球執法人員盡忠職守」。

打風仍強硬執法懲罰違泊車輛情況引來一眾駕駛者討論，有人質疑執法過嚴，「8號風球帶住頭盔開工嘅用意唔係叫你抄牌」、「政府又唔起夠停車位，但又不停發牌，咁多車可以停邊？」。

有網民質疑打風抄牌執法過嚴，但也有人指出打風期間部份地區因違例泊車而令交通受阻，估計執法人員或接到投訴才要處理。（fb「馬路的事討論區」圖片）

不過有眼利網民指出，告票上指明違例行為是01項，表示「停泊的方式相當可能對道路造成不必要的障礙，或對其他使用該道路的人士造成不必要的危險」，認為「即係你不單只違泊，還做成阻塞。違泊都泊好啲喇」。

另有網民指出，打風期間路面停泊的車輛較平時多，一旦遇上不當違泊，道路隨時被「塞死」，甚至阻礙公共車輛或緊急車輛，因此若警方接獲投訴仍須處理，「阻人轉彎或者泊巴士站？」、「我覺得就肯定擺得衰畀人投訴囉」、「違泊就是違泊」。不過樓主就形容涉事貨車「冇阻到人」。