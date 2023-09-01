颱風蘇拉丨港男公審茶記8號風球加一收費　遭網民圍攻：無同理心

超強颱風蘇拉逼近本港，8號風球生效，有餐廳惡劣天氣下繼續服務市民，列明「加一」卻被公審。有港男在茶餐廳群組轉發帖文，指有茶記在打風下營業，但寫明8號風球「今日+1收費」，質疑為何要加價，「業主漏夜加租？ 臨時加人工？」。結果公審不成引來網民炮轟，直斥職員風暴下返工，不少餐廳的確會特別加人工，「貼正門口都仲要問，攞嚟賤」。



有網民質疑茶餐廳為何打風要「加一」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

蘇拉襲港仍有不少食肆營業，樓主今日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，轉載1張圖片，可見有茶記在門口貼告示，稱「由於8號風球，今日+1收費」。他揶揄仍開業的餐廳趁機加價，「因為打風，業主漏夜加租？臨時加人工？水電費，突然貴咗？」。

帖文引來網民反彈，認為打風下仍開業服務市民的餐廳多收一點很合理，「今日買早餐，忍唔住同啲伙記講咗辛苦晒，冇停手咁」、「一句講晒，咪X食囉，貼正門口都仲要問，攞嚟賤」、「你都幾好笑。講到加一有問題咁，你咁叻你唔去做？最好8號波乜都唔開」。

不少網民解釋，茶記要職員8號風球上班不易，真的會加人工，仍開業的餐廳「今日要特別加人工畀員工」，甚至「打風上班雙糧，加給上班的員工」、「吓我嗰時真係有的士錢同雙工…」，直斥樓主無同理心。

面對網民批評，樓主沒退縮，指問題在於餐廳仍開業是太危險，「同理心係叫佢唔好開，太危險」，稱自己今天不會外出，「唔開就唔使額外使費」、「+1可以收買伙記命？」。他又批評支持茶記收加一的人是「網軍」。

也有網民認同樓主說法，「咁大快活大家樂Ｍ記點解又唔加一？人哋員工唔使冒住危險？」，又認同茶記要職員上班，可能會加重緊急服務負擔，「你加了一，人哋上班途中，工作中有危險，消防，醫護，都要救佢，就為了你個加一？」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）