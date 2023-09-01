颱風蘇拉丨上水食肆視乎天氣送外賣　網民批無視員工安危老闆咁講

超強颱風蘇拉逼近本港，8號風球生效，雖然今晨市面相對平靜，但天文台預料蘇拉會在今晚至明早相當接近本港，會視乎本地風力變化，考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。有上水食肆於社交平台表示，8號風球期間會如常營業，外送服務則視乎天氣情況決定能否提供，遭網民質疑「無良老闆強迫員工返工」，無視員工安危，對此老闆立即現身反駁，指上班的員工均住於餐廳附近，更強調開舖是「經大家同意」的決定。



有上水食肆於社交平台表示，8號風球期間會如常營業，外送服務則視乎天氣情況決定能否提供，遭網民質疑無視員工安危，對此老闆立即現身反駁。（資料圖片，非當事人）

有食肆東主昨晚（8月31日）於facebook群組「上水人大聯盟」發文，表示天文台發出8號風球後，餐廳仍會如常營業，而外送上門服務則會「視乎當時環境」決定，呼籲有需要街坊可致電查詢。

帖文一出即有街坊質疑老闆的決定未有考慮員工安危，「有冇人性，打風要人返工」、「賺錢至上」、「仲做外賣？員工俾飛來飛去嘅雜物撞傷，甚至冧樹冇咗條命，老闆你良心過唔過意得去？開門做堂食都算，都叫室內，叫人行出去送外賣搵命博？錢唔係咁搵㗎」。

面對網民質疑及批評，餐廳東主隨即現身留言反駁，指上班員工均住於餐廳附近，更強調開舖是「經大家同意」的決定。 （資料圖片，非當事人）

面對網民質疑及批評，餐廳東主隨即現身留言，直指網民「想象力咁豊富唔做編劇真係浪費」，同時表示會上班的員工「全部住樓上，3分鐘返到公司」，而照常營業是「經大家同意」的決定。東主又反駁網民指他開舖是賺錢至上，明言「為錢就加價啦」，反問：「點解你哋唔去建議，每次打8號風就全港休市，講到我做服務業開門就唔啱，係咪得我一間開門做生意先？大家成年人。自己有思考能力」。

有網民就認為，餐廳於打風期間營業源於有人光顧，「供求問題啦，無人幫襯下次就唔開㗎啦」，又估計未必所有員工也不願「返風更」，「如果唔願意應該無人迫到你返工嘅」、「應該有人肯返先會開，如果只係樓下，又有雙工三工，一定有人肯返啦」。