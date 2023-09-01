颱風蘇拉｜8號風球僱主想叫外傭買餸被批「無人性」　法例咁講…

【蘇拉／颱風／外傭／勞工處颱風及暴雨警告下工作守則／保險／打風／8號風球／10號風球】超強颱風蘇拉襲港，8號風球現正生效，天文台更預告考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號，惟有僱主想外傭打風下外出買餸，引來爭議。該港男在網上發文指，其「朋友」詢問8號風球下「僱主能否要求外出買餸」，於是求問「8號風球外傭姐姐有無打風假？」。網民看後紛紛批評「無人性」，「替你朋友屋企個姐姐慘，遇着呢啲僱主」、「佢有事，你仲大件事」、「將心比己啦」。

究竟8號風球下僱主是否可以要求外傭工作？標準僱傭合約列明，即使颱風期間外傭亦要在家工作，但僱主要確保工作環境及內容的安全。



8號風球下僱主是否可以要求外傭工作？（資料備用）

該港男於於Facebook群組「西環變幻時」發字帖，稱其「朋友」問「8號風球外傭姐姐有無打風假？僱主能否要求外出買餸？」。

有港男在網上發文指，其「朋友」問8號風球下「僱主能否要求外出買餸」。（Facebook）

大批網民批評8號風球下要求外傭外出「無人性」，「佢有事，你仲大件事」、「自己唔識安排，8號風球要人落街」、「叫你朋友自己去」、「替你朋友屋企個姐姐慘，遇着呢啲傭主」、「將心比己啦」、「做人唔好咁X街吧」、「『你的朋友』 接近人渣級別」。

另有網民指出，「理論上香港係冇強制性風假停工，勞工處嗰個都係冇約束力指引」、「其實打風係冇假放，不過僱主係唔應該要求僱員外出，因為太危險，所以你可以Work from Home（WFH，在家工作）。同埋你個姐姐都可以Work from Home」。

大批網民批評8號風球下要求外傭外出「無人性」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

究竟8號風球下外傭是否有風假？僱主可否要求外傭工作？根據勞工處資訊，「風假」並非法定勞工假期，為避免紛爭，僱主可以在簽約前與外傭先達成共識。而根據標準僱傭合約（適用於從外國聘用的家庭傭工），由於外傭工作地點在家中，如協議的工作日遇上8號颱風，傭工仍需在家工作；但如果是法定勞工假期遇上8號颱風，就另作別論。

另外，根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任為僱員維持一個安全工作地點，如僱主要求僱員在颱風或暴雨警告下工作，他們必須確保工作危險因素受到適當控制，以及在合理切實可行範圍內把工作危險程度減至最低；當外傭受傷，僱主必須向其提供免費醫療。