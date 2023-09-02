美國大草原驚現「獅頭兩腳獸」沒身體狂奔　遊客揭真相：唔係P圖

這到底什麼動物？最近一張詭異的照片在網路上掀起網友熱議，一名觀光客到國家公園旅遊時拍下了一張「黑獅頭兩腳獸」的照片，只見照片裡面的動物擁有全身黑到發亮的毛、長出一顆獅子的頭卻沒有身體，伸出兩隻腳狂奔的模樣讓不少網友驚呼根本是異形怪物。



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根據《The Dodo》報導，美國一名女子格雷（Jennifer Gray）日前在南達科他州克斯特國家公園（Custer State Park ,South Dakota）旅遊，這是她第一次到訪如此秀麗壯觀的國家公園，不禁興奮地拿起手機狂拍照，但其中有一張照片卻成了農曆七月驚悚照。

從照片上可以看到，格雷拍到了一隻長相非常詭異的生物，該生物擁有全身烏黑的毛髮，卻只有一顆酷似獅子的頭沒有身體，原本應該是四隻腳走路的動物卻變成只剩兩隻腳，詭異的「獅頭兩腳獸」照片在網路上瘋傳，不少網友都相當好奇這到底是什麼動物。

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格雷表示，手機會拍出這樣可怕的動物她自己也很驚訝，但其實這只是克斯特國家公園的正在奔跑的野牛群，當時在拍照的時候她不小心切換到全景模式，所以才會拍出這樣恐怖的獅頭兩腳獸。格雷說，這是她第一次拍攝全景模式照片，經過這次經驗她學到以後絕對不能用這模式去拍正在奔跑的動物，並強調這絕對沒有修圖，「純粹是我不熟悉全景模式照片的產物」。

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