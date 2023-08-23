史上首隻「無斑點長頸鹿」誕生！學者揭超罕有身份：全球獨一無二

大自然的奧妙令人嘖嘖稱奇。動物園一隻母長頸鹿日前生下了寶寶，但牠的寶寶可謂是相當特殊，因為牠身上沒有任何斑點，只有棕色的毛皮覆蓋全身，動物學家經過研究後認定這隻小長頸鹿是全世界獨一無二的特殊基因突變品種。



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綜合外媒報導，美國田納西州一間動物園（Tennessee Zoo）的一隻母長頸鹿日前生下了一隻寶寶，但這隻長頸鹿寶寶跟一般的長頸鹿非常不一樣，牠身體覆蓋棕色的毛皮，身上的毛色完全沒有任何的白色花紋，可以說是非常罕見的基因突變品種。

本來園方還很擔心全身沒有花紋的小長頸鹿可能因為基因突變身體不好，但沒想到牠身體竟然超健康，在母長頸鹿以及飼育員的精心照顧下已經成功長到182厘米，身體相當健壯。園方表示，這隻沒有斑點的小長頸鹿會沒辦法在野外生存，因為長頸鹿的花色本來就是為了防止被天敵輕易捕獲的保護色。

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園方指出，目前這隻沒有長斑點的小長頸鹿是全球唯一的一隻，可以說是非常稀有，同時也希望這隻無斑點長頸鹿可以讓更多人關心野外長頸鹿的生存危機，現在非洲有不少長頸鹿飽受盜獵及棲息地限縮之苦，「野生長頸鹿正在走向滅絕，希望大家能了解到這點」。

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