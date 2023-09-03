陸男捕獲「長嘴怪鳥」傳有解毒功能遭濫捕　專家揭真身：罕見動物

大自然有許多珍貴動物值得大家保護。農村裡一名村民日前在自家院子裡面撿到一隻長相奇特的怪鳥，這隻鳥並不大隻卻有比身體還長的嘴跟大大的眼睛，村民擔心牠飢餓餵給牠吃肉卻都不吃鬧絕食，村民很擔心鳥類身體健康，便在鄰居建議下送到野生動物急救站，這才發現竟是國家保育類動物。



綜合陸媒報導，大陸河南開封一名趙姓男子日前出門在住家附近路邊看到一隻奇怪的小鳥行跡詭異，看起來好像是受傷了，趙男便好心將其抱起帶回家先照顧，本來想說牠看起來像是會吃魚類的猛禽，便拿出新鮮的肉給牠吃，怎料這隻小鳥完全不領情，鬧起了絕食。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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趙男很擔心這隻小鳥的身體狀況，擔心自己沒辦法好好照顧， 在鄰居的建議下就把這隻小鳥帶到附近的野生動物救助站，吸引不少好奇民眾圍觀。野生動物救助站人員鑑定這隻小鳥是國家保育類動物「池鷺」。野生動物救助站人員表示，這隻小鳥他們會照顧看看能不能放飛，如果不行就會送到開封市區汴京公園的救助中心進行進一步的治療。

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池鷺（Ardeola bacchus），又名沙鷺、花窪子、交臚、鴈、中國池鷺，分布於南亞至東亞以及東南亞地區，原先並不是數量稀少的保育類動物，是因為大陸部分中醫理論認為池鷺肉有解毒的功能，吸引不少農村地區的人民對其進行濫捕，導致部分地區數量急遽減少，因此被大陸政府列為國家保育類動物。

其實台灣也可以看到池鷺的蹤跡，牠是稀有的冬候鳥，原本居住在大陸及西伯利亞地區，冬季會南遷至中南半島等地度冬，冬天在台灣部分的沼澤、水田、魚塭等溼地有機會見到牠的到來。

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