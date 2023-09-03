天降異象？札幌市驚海量巨蛾亂舞　網民憂天災先兆　專家咁解謎

日本近期出現多個反常自然現象，例如鐮倉出現遍地鰻魚屍等事件。而日前有網民拍到札幌市內的街道及車站內，出現大量的巨型飛蛾湧入，群蛾亂舞的景象令人害怕。由於巨蛾出現的地點及時間都違反常理，連串事件不禁令網民聯想到是否天災來臨的先兆。不過，有日本專家解釋，可能是因為今年的氣溫比以往高，所以導致幼蟲成長得比較快，因而出現這現象。



北海道札幌市的街道及車站內，突然出現大批巨蛾，情況令人不安。（影片截圖）

近日有網民在日本北海道札幌市內，拍下大量巨型飛蛾飛舞，鋪天蓋地地遍佈街道，甚至是車站內也有不少巨蛾入侵，引起網民恐慌和不安，這段影片迅即被瘋傳。

這事件是近日發生，且已有持續的趨勢。從目擊者拍下的影片來看，札幌市內到處也有體型十分巨大的飛蛾，在人來人往的街道及車站等地方亂飛，不少行經的途人也被巨蛾嚇得要左閃右避。所見除了已成型的巨蛾，還有一些剛剛出繭，還未能飛的幼蛾，牠們在地上亂竄，路過的人都害怕會踩死牠們，事件引起大批市民恐慌。

由於日本的海洋生物也出現異常情況，加上在市區湧現大量巨蛾，不論出現的時間或地點都十分反常，令網民不禁聯想到出現巨蛾亂舞是否天災來臨的先兆。而日本的媒體也指大量出現巨蛾原因不明。

不過，根據當地專家的說法，可能是因為高溫才出現這麼多巨蛾。不過，今次巨蛾出現反常，不只是牠們在今年生長得特別快及多，還有是這些巨蛾是樟蠶蛾並非日本常見的蛾類。

日本專家指這些巨蛾是樟蠶蛾，因天氣高溫而提早羽化。（影片截圖）

樟蠶蛾又名天蠶，屬於大型蛾類。外形來說，成蟲翅膀呈現灰褐色的三角形，在前後翅上各有1眼紋。一般來說，牠們主要分布在內地、俄羅斯、印度、越南等地，日本並非牠們的棲息地。而牠們應該是在2月才羽化，而今次卻發生在秋天。此外，讓不少日本民眾感到害怕，原因是樟蠶蛾某程度上算是害蟲，尤其是在幼蟲時期，會啃食大量植物的莖葉，把整棵樹吃光後又轉移到另一棵樹上，對生態造成破壞。

此外，樟蠶蛾的雌蟲可產卵約250-420粒，卵期僅僅20天。而札幌市出現如此多的羽化成蟲，意味著在未來還可能有更大規模的巨蛾入侵。