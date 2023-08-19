蛇BB「天生自帶哈哈笑花紋」專家揭超罕見基因突變：世界獨一無二
撰文：聯合新聞網
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天生自帶微笑。一名熱愛爬蟲類動物的網友前幾天孵出了一隻小蛇，結果小蛇一出生天生就有美麗的「笑臉」花紋，罕見的模樣讓不少網友直呼驚喜，飼主表示這可是非常罕見的基因突變球蟒。
綜合外媒報導，國外一名爬蟲動物飼養員尼克爾森（Branden Nicholson）在Tiktok上貼出幾段影片，日前牠所飼養的球蟒生蛋了，經過細心照顧後小蛇從蛋內成功孵出，但這隻蛇寶寶跟一般的蛇非常不一樣，牠身上的花紋擁有與眾不同的「眨眼笑臉」，模樣相當討喜。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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尼克爾森原先並沒有注意到這條小蛇身上的微笑花紋，而是有網友告訴他小蛇有這樣的特殊圖案，這才注意到原來這條小蛇如此特殊，因此給牠取名為「微笑(Smiley)」。尼克爾森表示，其實球蟒身上出現這樣特殊的笑臉花紋相當罕見，因為這是基因突變導致的，這種特殊突變體的身體會變成銀白色，花紋在身上分布的相當少。
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尼克爾森指出，這種基因突變對球蟒來說是一種隱性基因，而且最特別的是，這種基因突變出來的花紋都是獨一無二的，所以每一隻基因突變球蟒身上的花紋都不一樣，大家都各有各的特色，「就是因為這樣，所以微笑一出生身上就有如此完美的笑臉，沒有任何一條蛇會跟牠撞花紋」。
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