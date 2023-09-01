颱風蘇拉｜00後同事8號風球拒返工　霸氣1句激嬲上司　下場慘了…

【蘇拉／颱風／上班安排／勞工處颱風下工作指引／8號風球】超強颱風蘇拉襲港下，天文台發出8號風球，但打工仔是否真的有「打風假」？有港男於網上發文表示，其公司1名「00後」同事今早（9月日）在公司WhatsApp群組表示「今日打風返唔到」，上司見到即時「嬲爆」說要用Zoom網上視像見面，不久後人事部就出電郵指該同事已被解僱。

帖文引來網民熱議，批評該公司做法離譜，「畀我我（打風）都唔會返」、「你邊間公司？等我打去勞工處投訴」，但也有大批網民認為事件太離奇，質疑是「潮文」非真事，樓主回應留言時則強調是「真人真事」。



天文台發出8號風球，但打工仔是否真的有「打風假」？（《Bitter Blood》劇照）

該港男於連登討論區以「公司個00後因為打風話唔返！」為題發文講述事件。他表示，這名「00後」 同事兩個月前入職，剛過試用期，「學嘢上手係幾快同work smart，但係態度就唔算特別好」，詎料到昨日（8月31日）宣布颱風消息後就出事。

樓主指，天文台昨日預告打風後，人事部向全公司發電郵，希望全體同事留在公司過夜，方便今日「起身直接返工」，並會在黃昏6時前派發睡袋及杯麵。他稱見工時人事部已講明「打風嗰陣係要留喺公司過夜」，認為只是小事，沒想到昨日下午5時，這名「00後」同事竟「執嘢走人」，嚇呆一眾同事，「我哋成班90後睇到呆咗，佢仲話今晚（8月31日）要同屋企人食飯一定要返去……佢話聽朝早（9月1日）點都會搭的士返嚟」。

樓主指，這名「00後」同事在公司WhatsApp群組表示「今日打風返唔到」，上司見到即時「嬲爆」說要用Zoom網上視像見面，不久後人事部就出電郵指該同事已被解僱。（示意圖／資料圖片）

到天文台凌晨改發8號風球，樓主心知不妙「已經知道出事」，果然今早致電這名「00後」同事十多次都轉到留言信箱，之後「00後」同事更在公司WhatsApp群組說「今日打風返唔到」。樓主稱，上司聞言「火起」，「嬲到話要Zoom見到佢」，不久後人事部就出電郵，「話佢已經俾人炒咗」。

帖文引來網民關注，有人批評公司做法離譜，「邊間公司咁X」、「畀我我都唔會返」、「你邊間公司？等我打去勞工處投訴」、「八號風球炒人算唔算無理解僱」，但也有大批網民質疑事件真偽，「咩工要因為打風係公司過夜？」、「無聊假膠」、「潮文嚟」，樓主回應時則強調是「真人真事」。