颱風蘇拉｜的士遭塌樹擊中一刻曝光　擋風玻璃碎裂　網民：自己孭

颱風蘇拉襲港期間，天文台曾先後發出8號、9號及10號風球，暴風雨期間有的士司機開工載客。今午網傳車Cam片（行車紀錄儀片段），顯示1輛市區的士在暴風雨下行山路，旁邊大樹搖搖欲墜，其中1棵被吹倒，影片拍得車頭被砸中致擋風玻璃即時碎裂一刻。有網民指的士司機打風下開工出意外只能「食自己」、「自己孭」，恐怕得不償失，但亦認為「人冇事就好」，影片其後被轉載到的士群組，有司機認為玻璃窗事小，萬一車上有乘客受傷就大件事。



的士在山路行駛時有大樹塌下，擊中車頭擋風玻璃。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

今午有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，由1架相信是市區的士的車cam指攝，7秒影片中紅的正在山道行駛，風雨交加令山邊樹木吹到搖搖欲墜，其中1棵樹突然倒下，樹幹砸中車頭，擋風玻璃馬上碎裂，但未有完全開洞，而是呈現雪花般的玻璃裂痕，水撥仍在運作，最終以停車作結。樓主形容：「中到應一應…」

不少人竟揶揄司機打風下「劏得咁開心」、「食自己」、「乘客有頭暈身㷫claim爆司機」、「8號風冇保險」，又指惡劣天氣下任何後果只能「司機乘客負責」、「搵幾多都無用，一嘢變白做」、「唔係黑心，今次就細細棵樹，唔係次次咁好彩」、「所以打風搵食係靠運，加價嘅價錢係賭一賭」。

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也有人認為的士司機也是打份工，不必惡言相向，「人冇事就好」、「咪咁啦，揸的士都係一份工作啫，大家都係靠接客搵食，每日每夜都要接觸啲陌生人，高風險行業，又唔係攞綜援」。

片段其後被轉載到的士群組引起討論，有人提到玻璃窗事小，萬一車上有乘客受傷事大，「車上有客的話就唔係咁計…」，又指打風行山路風險太高，「執番條命都算偷笑！仲上山頂咁大碌嘢跌落嚟，車頭冚實花」、「港島區如果去山頂赤柱淺水灣石澳加多多都唔可以去」。

有司機認為涉事司機當時行車不夠專心，「唔識停？」、「理論上就算停唔到都係車頭，大玻璃應該冇問題，起碼唔使拖車」。但有人認為暴風下的特發情況，「呢啲情況行20都停唔切」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）