麥當勞咖啡今晚6時起停售　網民哀號　估原因係咁：要人飲呢樣…

【麥當勞／咖啡／McDonald's／McCafe】麥當勞無咖啡了？麥當勞今早（9月4日）突然於facebook宣布「麥當勞咖啡」今晚6時起暫停供應，感謝顧客多年支持。消息一出網民哀鴻遍野，「晴天霹靂」、「好突然、以後冇咖啡飲？」、「就是逼人飲McCafe」、「咖啡才是麥當勞早餐靈魂」；也有網民認為是宣傳手法，估計麥當勞將推出新產品，「擺明出新嘢宣傳」。



麥當勞宣布，「麥當勞咖啡」今晚6時起暫停供應。（facebook）

麥當勞今早（9月4日）於facebook拋下「震撼彈」，宣布麥當勞咖啡「退休」，並於今晚6時起暫停供應，感謝顧客多年支持。根據帖文，停售的包括「凍/熱優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」。

「麥當勞咖啡」停售引來網民熱議。（facebook）

消息一出引來網民熱議，「晴天霹靂」、「啱啱睇到，今日整杯大啡先」、「只係取消普通咖啡，全線轉用McCafe嘅款式」，估計可「免費升McCafe」。也有網民不滿麥當勞決定，「早餐加到$4x 重要無咖啡，好嘢」、「就是逼人McCafe……」、「無即磨，McDonald 已經不再吸引！」、「還我即磨咖啡，McCafe啲咖啡都唔好飲」、「杯即磨咖啡係我仍然會幫襯麥當勞食早餐的原因」、「其實麥當勞最吸引係杯咖啡！天才的決定」。

亦有網民認為是麥當勞宣傳新產品手法，「擺明出新嘢宣傳」、「樓下間M記（麥當勞）最近先換咗新咖啡機，九成有新嘢代替啦」、「肯定係廣告啦，然後今晚有新產品出囉」、「條橋好舊」。另有網民懷念麥當勞豆漿，「其實可唔可以要返豆漿」。