性感港女搭的士狂催加速切線：錢我大X把！　司機高EQ應對結局是…

搭的士遇上禮貌司機，的確暖心。本港網絡近日流傳1段車cam影片，有穿超短裙、露膊上衣的性感港女乘的士，卻不斷要求司機「加速」、「切線」，又尖叫指摘司機開車「好危險㗎」、「兜路」、「衝燈」，直指「你（司機）識唔識揸車架？」、「你係唔係睇我唔起啊而家？行快啲啦！我真係好多嘢做㗎，你知唔知？好大壓力㗎而家香港人！」。

面對港女連珠炮發，司機始終心平氣和地回應「幫緊你，幫緊你」，又承諾按港女平日坐的士價格收取車資。最終司機的耐性疑「感動」港女，當到達目的地後，港女竟反過來向司機致歉，並取出100元付車資稱「唔使找」，形容「我未坐過咁好態度嘅的士啊」。

影片引來網民熱議，紛紛大讚司機態度好，「EQ（情緒智商）好高」、「司機態度是真的好」；也有網民感嘆「香港人壓力真係咁大…」。不過亦有人發現片段早於2020年在網上流傳，更曾被上載到抖音而在內地傳播，近日再被貼到facebook群組而再被瘋傳。



本港網絡瘋傳1段車cam影片，有港女乘的士時不斷要求司機「加速」、「切線」，司機則高「EQ」應對。（影片截圖）

facebook群組上流傳的車cam影片長近10分鐘，未有標明拍攝日期時間。影片甫開始見到1名穿短裙、露膊裝束的港女在夜晚街頭截的士，目的地是黃大仙翠竹花園。

當的士開出後，該名港女就「嚟料」，不斷要求司機加速駕駛，「司機麻煩開快少少」、「趕時間，可以再快多少少囉！都話開快啲囉！」、「行快啲啦！」，又「指導」司機左右切線。但其間港女多次指摘司機危險駕駛，「危險啊司機，你知唔知咩係危險啊？」，並批評司機「你個牌喺邊度考架？你識唔識揸車架？」，隨即又要求司機加速，「行快啲啊！識唔識聽啊！」、「點解會紅燈架，哎啊，趕時間㗎！」。

Round 1▼▼▼

+ 1

面對港女連珠炮發及質疑，司機未有動怒，平心靜氣哋安撫港女情緒，「對唔住啊，小姐，幫緊妳、幫緊妳」。不過港女冷靜下來，不斷要求司機「行快啲」，「我真係好多嘢做㗎，你知唔知！好大壓力㗎而家香港人！」，更用震撼性聲音尖叫「啊！！！快啲啊！！！」。

畫面一轉，港女見仍未到達目的地，不耐煩地指摘司機「兜路」，「你係咪路㗎，你係唔係兜我路啊？又唔識CUT線，又兜路，又揸咁慢，X你得唔X得架，你當我未搭過的士咩，你係唔係睇我唔起啊而家？我成日都搭的士㗎！」。司機回應無「兜路」，港女即說「我平時返來都唔使呢個價嘅！你呃X我啊，錢我畀你啦，你唔好兜我路啦，唉啊」。

Round 2▼▼▼

+ 4

當司機說可按其平日的士價格收取車資時，港女卻稱「唔係錢嘅問題，你聽唔X聽得明架，錢我大X把啦，你個死的士佬！62蚊啊，（多咗）2蚊啊（平日60元）大嗱嗱，（車程）遠咗好多㗎喇！」。司機則繼續安撫港女情緒，「妳陣間（到達目的地）畀60蚊我得啦」。

最終司機似乎成功以「暖意」感動了港女，當到達目的地後，港女轉為心平氣和，主動向司機道歉，並取出100元支付車資毋須找續，「司機唔好意思，100蚊唔使找啦，我啱啱講咗好多唔好嘅說話，你忘記啦」，又說「我未坐過咁好態度嘅的士啊」。

影片引來網民熱議，紛紛大讚司機脾氣好。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛大讚司機脾氣好，「EQ（情緒智商）好高」、「司機態度是真的好」、「幫緊你，幫緊你」、「香港人壓力真係咁大…」。不過也有網民認為對話內容太離奇，質疑「造假」。

翻查資料，該段影片早於2020年9月已在有人上載到YouTube頻道，當時曾惹起熱議，有人質疑司機與女乘客是「夾好」，女方故意無理取嘢及尖叫，而男方的口頭禪「幫緊妳、幫緊妳」更是潮語，故相信影片是擺拍博取流量。該段影片不時被人翻炒，於2022年更在內地抖音流傳，近日被貼到香港facebook群組後再被熱傳。