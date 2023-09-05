深圳食飯遺風扇仔　天眼揭阿叔據為己有　港女1原因認定港人所為

香港人北上消費成為風潮，有港女日前大呻，指到深圳一餐廳用膳時不慎遺下手提風扇，但返回餐廳時職員卻表示沒有拾獲。她要求翻查閉路電視，沒料發現1名大叔趁她離開後即取走風扇，更將風扇「兜過枱底」再放入隨身袋據為己有。港女事後指控涉事大叔同為港人，批評對方行為，有網民則「錯重點」，笑指店方僅為了1把手提風扇而容許客人查看閉路電視，「服務真係好好」。



有港女日前大呻，指到深圳一餐廳用膳時不慎遺下手提風扇，翻查餐廳閉路電視，發現1名大叔趁她離開後即取走風扇。（fb「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）

該名港女早前於facebook發文，指上月26日她到深圳寶能all city商場一間食肆用餐，因太熱而將手提風扇放在桌面，惟結帳離開時忘了帶走，發現後折返餐廳，職員卻指「執枱時無見過」。她於是要求翻查閉路電視，揭發風扇已遭另一男食客「袋袋平安」。

閉路電視片段顯示，事發時間為當日下午3時45分左右，身穿短褲的大叔走到港女用膳的餐桌，取走風扇後再放回其餐桌上。與大叔一同用餐的女子對他的行為並無反應，反而繼續整理頭髮，似乎見怪不怪。

大叔拿起手提風扇，放到近枱底位置，慢慢打開隨身袋的拉鏈，將風扇放入袋中據為己有。（fb「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）

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另一影片可見，大叔與女子用餐完畢，正在收拾物品離開。大叔拿起手提風扇，放到近枱底位置，慢慢打開隨身袋的拉鏈，將風扇放入袋中據為己有。離開時他還四處張望，又特別留意港女原本用餐的餐桌，然後施施然離開。

港女事後質疑涉事大叔同為港人，稱當日在場的食客「全部都係講純正廣東話」，狠斥對方偷去風扇的行為：「可能你以為我唔要把風扇，可能你又太熱，可能你以為無人知，唔貴重但對某些人好重要。」

帖文引來網民討論，不少人批評大叔將他人物品據為己有猶如偷竊，「建議報公安，畀啲教訓佢，都一把年紀仲貪小便宜，佢屋企人見到自己父母咁嘅行為都幾羞家」、「我覺得佢唔係偷喎，你埋咗單走咗人，佢擺明係地上執到寶問天問地攞唔到」。亦有人質疑港女難以一口咬定大叔是香港人，「咁又未必係香港人，但係攞人留低嘅嘢就一定唔啱」、「其實除非拎到嗰個人嘅身份證嚟證實，否則冇人會知道佢究竟係邊度人」。

有人則「錯重點」，笑指「唔見風扇都幫你睇CCTV，服務真係好好」、「食店為咗一部小風扇竟然會翻睇CCTV？香港真係睬你都傻」、「為咗風扇仔都可以睇CCTV，香港人真係好麻煩」。