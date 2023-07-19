核突！油站職員收完錢　下秒摺鈔票剔牙　網民：錢會存進提款機？

鈔票經常易手本就骯髒，竟然還有人敢放進口中？馬來西亞有油站職員被拍到趁着客人駛離後，竟用對方付款鈔票用作剔牙，全程被另一位去加油的客人記錄下來，並發布到網上。片段引來網民討論，大多指責該店員極其惡心，認為拿到這鈔票會心靈受創，並嘲諷「貧窮限制了我的想像」。



大馬有油站職員被顧客拍到使用客人用作付款的鈔票剔牙，片段惹來網民直斥惡心，更嘲諷因為貧窮「我用不起那麼貴的剔牙工具」。（網上圖片）

馬媒報道，馬來西亞有油站職員日前被前往加油的客人拍到極其惡心一幕。該女子在TikTok發布影片，形容當時她所看到的情況惡心且骯髒，有油站員工竟趁客人離開後，將對方付款的紙鈔先摺起來，然後再放進口中用作剔牙，完全缺乏衛生常識。除了錄製視頻的女生指責該員工舉動骯髒外，有相信是同車乘客驚恐問道「他稍後會將錢存入銀行提款機嗎？」、「天啊這人是誰？有人認識他嗎？」。

如此不衛生的行徑亦引來網民不滿，有留言表示難以想像若不幸接收這張紙幣的感受，「拿到這張鈔票真的會心靈創傷」、「不知這張鈔票是什麼味道」。另外有人認出加油站公司，並標籤對方，盼能加強管理員工的行為。

涉事油站職員將紙鈔折起來，再放進口中用作剔牙，過程極不衛生。（網上圖片）

有留言亦揶揄「貧窮限制了我的想像」，「我用不起那麼貴的剔牙工具」、「傳說中的就地取『財』」；有人則指出，自從推出電子錢包後，很少再使用實體鈔票，「幸好我已經減少用現金交易」，所以對此並無太大憂慮，有樂觀者更覺得無所謂，「拿到的話改天用掉它便可」。

（綜合）