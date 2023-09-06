運鈔車？外賣電單車司機載2大袋溪錢引熱議　網民好奇收貨地址係…

農曆七月俗稱鬼月，不少家庭都會按習俗「燒衣紙」。較早前馬來西亞有民眾在路上看到奇觀，有Grab（網約車平台）司機駕駛的摩托車送外賣，但竟然是載着2袋溪錢（冥通），笑言「祖先也會叫Grab food」。帖文引來不少網民爆笑回應，指收貨地址是墓園，又稱將會採用到付形式付款；不過其後有網民指出，Grab公司不只提供乘車選擇，以及送餐服務，還有就是為客人送貨，相信是有客人訂購貨物，而該司機接單負責運送而且。



大馬有民眾在路上看到有Grab（網約車平台）司機駕駛摩托車，後方竟然載着2大袋溪錢。（FB「人在獅城漂」圖片）

該民眾在facebook群組「人在獅城漂」發帖，驚訝表示「祖先也會叫Grab Food」。圖片所見，1名Grab電單車司機在送貨，但居然不是食物，而是盛載着2大袋溪錢，引起網民熱議。

網民爆笑指「這是運鈔車」、「那麼多金子應該找保安公司送」、「祖先付款啦」、「到了墓地才知道是否地址正確」。有留言就笑指，「地下銀行還沒那麼先進，電子過賬還沒實行，只有用現金交易」、「上面科技愈來愈快，下面也要跟進呀」。

有人質疑客人為2袋冥通而叫車多此一舉，「這樣也要叫Grab Car 有沒有搞錯」，不過有網民就指Grab不只提供載人服務，「他們有時候會幫忙拿一些食物以外的東西給人」。根據Grab網站顯示，他們提供多種乘車選擇，包括四輪和兩輪乘車以及出租車預訂，還提供餐廳訂餐配送、快遞包裹配送和超市的雜貨配送。

（FB「人在獅城漂」）