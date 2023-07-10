大學畢業生揸Grab！履歷貼座駕椅背搵工　獲「總監」乘客引薦面試

社會競爭越趨激烈，大學生搵工絕非易事！馬來西亞有修讀化學工程系的畢業生在求職期間暫當全職Grab（網約車平台）司機，忽發奇想打算碰碰運氣，將履歷表貼於座駕椅背的後方，務求令乘客上車時有所注意，從而增加聘用機會。幸運的是，沒過多久他接載某位客人正是電子商務公司的部門總監，傾談和了解背景後，已成功獲取面試機會，他不禁笑稱「不敢相信這方法真的奏效」，「為什麼全職做Grab兩個月後才想到這個辦法」。



馬來西亞有大學畢業生求職期間暫當全職Grab司機，想碰運氣故將履歷貼於座駕副駕椅背後方，不久後幸獲名任職總監的乘客賞識，將他引薦給老闆，如今終迎來面試機會。（Twitter圖片）

該男子在Twitter發文，指他修讀國家科技石油大學（UTP）的化學工程系，畢業後的求職期便暫時全職當Grab司機。不過他除了在各種平台寄送履歷外，還想到1個妙招碰碰運氣，便是將其履歷貼於座駕和副駕椅背的後方，令每位上車的乘客都能看到，繼而增加獲聘機會。

沒想到的是，這個方法居然有效。他接受網媒訪問時指，有天接載某女乘客時和對方閒聊，「她詢問我的教育背景，還要求我給她一份打印好的履歷」，讓她可以轉發給老闆；而當天他剛好備有1份已打印的履歷，便直接交給對方。

樓主事後查看女乘客LinkedIn賬號，發現對方是某電子商務公司的部門總監，經基本交談了解，如今成功獲取面試機會。（《合約男女》劇照）

他事後查看該女乘客的LinkedIn賬號，驚悉對方原來是某電子商務公司的部門總監；經過和對方基本交談了解，如今成功獲得面試機會，令他驚訝稱「不敢相信這個方法真的奏效」，並自悔「為什麼全職做Grab兩個月後才想到這個辦法」。

他更透露，自貼上履歷於椅背後，不少上車看到的乘客都會熱心詢問可否拍下，嘗試與相識的友人打聽，幫助查看是否仍有空缺職位，心存感激下便感歎「大馬人實在太好心了」。

（綜合）