城巴變旅遊巴？內地旅行團1人1篋上車　行李塞滿車廂　城巴咁回應

去旅行乘搭當地交通工具是地道體驗之一，但整個旅行團搭巴士就似乎較為罕見。有青衣街坊昨晚（6日）發文，指晚上乘搭948號線巴士時，遇到內地旅行團「1人1篋」上車，旅客更將行李篋堆滿車廂通道及輪椅座位，導致車輛很快便滿座。樓主覆述車長指，相關旅行團於銅鑼灣上車，一行人於青衣一酒店附近落車，相信是以巴士代步返回酒店，批評旅行團的「慳皮」做法阻礙街坊乘車，更有機會造成危險。

城巴發言人回覆查詢時表示，留意到周三（9月6日）晚上10時許，一輛天后開往青衣長安邨的城巴948號線巴士，有較多攜帶行李的顧客於銅鑼灣登車，將安排外勤人員於相關時間及地點視察，有需要時調派巴士配合顧客需求，並為車長提供適切支援。



有青衣街坊昨晚（6日）發文，指晚上乘搭948號線巴士時，遇到內地旅行團「1人1篋」上車，旅客更將行李篋堆滿車廂通道及輪椅座位，導致車輛很快便滿座。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

「真係黐線！架948變咗旅遊巴！」有青衣街坊於facebook群組發文，指昨晚（6日）乘搭948號聯營巴士線，由銅鑼灣前往青衣，途中竟有內地旅行團「1人1篋」上車，旅客將行李堆滿車廂及輪椅座位，導致巴士駛至灣仔修頓球場時已滿載，「修頓球場個站都已經有一半人係上唔到，之後嗰啲站一個人都上唔到！」。

從樓主上載的相片可見，大批旅行篋被隨時放於輪椅座位位置，堆起時甚至高達玻璃窗的一半，部份旅客亦無位坐，須站於通道中。樓主狠批旅行團將公營巴士當成旅遊巴行為過分，不但令有需要的居民無法乘車，一旦發生意外時更會阻礙逃生，「一定係走唔到，因為實情係連通道都係放滿行李箱」。

帖文引來一眾青衣街坊討論，紛紛指行李堆滿車廂情況危險。（資料圖片）

樓主形容，事發時車上「全部都係大媽，夜媽媽10點幾成11點，架巴士嘈X到呢！」，又認定一行人並非自由行，「點睇都唔係自由行啦，落車嗰陣有晒導遊幫佢哋攞篋。自由行都唔會佔咗成架雙層巴士九成啦，靠佢哋振興經濟真係冇運行」。

她表示曾向車長查詢，對方指旅行團於銅鑼灣上車，乘搭至青衣一酒店附近的車站落車，「佢哋去到酒店落晒車之後，架巴士吉咗九成」。就旅行團帶同行李乘車問題，樓主指車長同感無奈，「司機話冇權制止佢哋喎，話奈佢哋唔何，佢哋一人一個篋有冇超到大細」，更指車長擔心一旦阻止對方上車或會被投訴，「佢話驚俾嗰班人投訴喎，最搞笑係司機回應我話會要求公司畀架有行李架嘅巴士佢哋」。

帖文引來一眾青衣街坊討論，紛紛指行李堆滿車廂情況危險，「巴士公司應該要限制拖篋的人上車，唔只搞到其他人上唔到車，其實咁樣會影響行車安全，其他人的安全」、「啲行李咁堆好危險，司機應該出聲」。

亦有人認為巴士公司應介入，「講真唔係咁樣疊咁多同放埋出走廊，我都覺得無所謂，但呢個情況，司機係有權唔畀佢哋上」、「我頭先坐經過 見到佢哋落車，多人到好得人驚，好心就租返旅遊巴士，去返酒店上落」、「呢啲cheap雞旅行團招數無奇不有」。

城巴發言人回覆查詢時表示，留意到周三（9月6日）晚上10時許，一輛天后開往青衣長安邨的城巴948號線巴士，有較多攜帶行李的顧客於銅鑼灣登車。城巴將安排外勤人員於相關時間及地點視察，有需要時調派巴士配合顧客需求，並為車長提供適切支援，又提醒顧客使用巴士服務時，應遵守《乘客須知》對行李總重量及總體積的規定。

城巴指，一般來說，若巴士不設行李架或行李架已滿，車長會指示顧客將行李妥善平放於未有輪椅顧客使用的輪椅停放處，但輪椅顧客有優先使用權。當車廂內已沒有足夠空間放置行李或阻礙通道，車長會拒絕攜帶大量或過大尺寸的顧客登車。