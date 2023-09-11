借錢黨！港鐵站內借散紙　騙徒稱八達通被鎖　遭街坊拒絕竟咁反應

馬鞍山居民注意，區內懷疑出現「借錢黨」騙徒！有網民近日指放工時間於烏溪沙港鐵站閘內遇到1名陌生男子，對方自稱街坊，指手機八達通被鎖未能出閘，希望借少量「散紙」現金用作繳付車費，並稱晚上會以電子支付方式還錢，惟事主借錢後男子便「一去無回頭」。街坊們看過帖文質疑男子借錢藉口不合理，「借散紙都出唔到閘㗎」，有人則指曾遇過同一男子，拒絕借錢後竟被對方責罵，直言「當時都唔知佢噏乜」。



有網民近日指放工時間於烏溪沙港鐵站閘內遇到疑為借錢黨，對方自稱街坊，指手機八達通被鎖未能出閘，希望借少量「散紙」現金用作繳付車費。（fb「馬鞍山之友 2.0」圖片）

沙田區議員兼該區區議會主席麥潤培日前於馬鞍山地區群組發文，指有街坊報料表示遇上疑似「借錢黨」。該名街坊指，事發於烏溪沙港鐵付費區內，有晚放工時間他遇到1名年約30至40歲、操廣東話男子，對方自稱同區街坊，「話自己住附近，唔係呃人」，指其手機八達通被鎖「lock咗出唔到閘」，希望向事主借用少量「散紙」現金繳付車費。

事主指，該男子借錢後表示願意以電子支付平台Payme還款，但稱當下手機未能上網，提出晚上才「過數」，最終「一去無回頭」。事主希望藉經歷提醒街坊注意，「個個借$10、$20都好多」。

有街坊分享曾遇同一情況的經歷，指拒絕男子借錢要求後竟遭責罵。（Google地圖截圖）

帖文引起馬鞍山街坊關注，不少人直指涉事男子的借錢理由不合理，「借散紙都出唔到閘㗎，搵個好啲嘅藉口啦」、「勁大個客戶服務喺隔籬」、「有啲咩咪叫佢搵返港鐵啲職員幫佢手，佢出唔到閘係應該搵職員唔係搵路人幫」。

亦有街坊分享曾遇同一情況的經歷，指拒絕男子借錢要求後竟遭責罵，「我上次以為佢問我唱散紙所以理佢，點知佢仲好惡咁話我唔信佢，根本入咗閘都唔會出唔到閘，所以我當時都唔知佢噏乜」、「上次我同事爭啲俾佢呃咗$20！佢仲要大聲夾惡鬧返人轉頭，恰啲女仔唔出聲！所以遇到呢啲要大聲鬧返佢！唔好怕醜！」。