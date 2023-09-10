真冰滴？觀塘越南餐廳點4杯凍咖啡「水平不一」　港男問侍應結果…

換個說法可能更易令人接受？有港男日前到觀塘某越南餐廳用膳，和友人共點了4杯咖啡，惟份量卻不一，一字排開明顯不同「水平」，有杯只有三分二、有杯只有一半，其餘空間用冰塞滿。他問侍應時，對方竟然說無水，「啲冰融咗咪一樣」，令人無語。帖文引來熱議，許多網民按侍應句式二創，「食飽走咗去，因為冇錢，爭住先咪一樣」，又指這問題明明水吧可輕鬆解決卻不處理，揶揄是給客人「真冰滴」咖啡。



樓主和友人點了4杯凍飲，但有兩杯的份量只有三分二或一半。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發文，指日前在觀塘某越南餐廳用餐，照片所見，他和友人點了4杯凍咖啡，不過4杯份量處於不同「水平」，有兩杯倒滿，但其餘一杯只有約三分之二滿、一杯一半滿，並用冰塊填滿剩餘空間。樓主稱圖中4杯咖啡拍照均未開始飲，詢問侍應，「阿姐話：因為無水，啲冰融咗咪一樣」。

帖文吸引逾2000人點讚，諷刺道「老闆出糧畀佢用2萬越南盾代替2萬港幣得唔得？一樣都係錢」，還紛紛「二創」侍應阿姐的回應，「食飽走咗去，因為冇錢，爭住先咪一樣」、「咁你埋單嘅時候咪同個收銀講：因為冇錢，畀白紙咪一樣」、「啲食物其實都可以放入攪拌機搞埋一堆，反正食咗落肚都係一樣」、「整個親筆簽名喺張單度話：之後我出咗名你攞去換錢咪一樣」、「埋單畀支票，入咗銀行咪一樣」。

侍應稱等冰融掉後份量就差不多。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有留言笑指這是「真冰滴咖啡」，要等冰融完才喝，「冰滴，真識貨」、「誤會深了，這才是正宗的『冰滴』咖啡」、「啲到變水先飲，飲晒先走」。

網民好奇這問題其實水吧可輕易解決，「點解個水吧唔會左畀右，右畀左戥返埋杯杯一樣」、「4杯平均返咪得」，又質疑無水之說，「冇水點洗手？」、「咩係無水？ 無水佢又開到門做生意」。

（facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」）