黑雨｜極端情況不發緊急警示？政府：市民應知情況　指這事才會用

【黑雨／水浸／世紀暴雨／天文台／極端情況／緊急警示系統】香港昨晚（9月7日）至今天（9月8日）經歷百年一遇世紀大暴雨，柴灣、黃大仙等多區出現嚴重水浸，至少逾百人傷，全港災情處處。政務司司長陳國基下午於政府記者會，被問到為何不發出緊急警示，他回應指形容情況變化快，且天文台已發出暴雨警告信訊，認為「市民應該好清楚知道情況」；政務司副司長卓永興則補充，緊急警示系統是用在「提醒突如其來事件」，而今次事件暴雨警告已足夠清晰，相信「任何市民只要清醒都會知道」。

政府以「市民應知道情況」作回應，引來網民鬧爆離地，直斥「咁個系統起嚟做咩？」、「黐線，我要成日睇住電話，睇住幾時要返工，咁都唔用緊急通知？」、「咁如果我係on the way去緊黃大仙，嗰刻我根本唔知黃大仙有水浸，去到黃大仙我先發現水浸，我咪被困囉？」、「所有極端情況都相信係好明顯嘅，咁訊息系統仲有冇存在價值？」；不過，亦有部份網民認同政府今次不發通知是審慎使用緊急警示系統，以免為市民帶來不必要滋擾恐慌。

行政長官李家超回應時表示，緊急警示系統目的是讓市民有足夠資訊，而自從黑雨警告發出後，政府不斷發放信息，渠道足夠，且用市民常用渠道發放信息更適合，但他也提到，會檢視如何令市民更掌握信息。



上午11時許，記者再重返黃大仙中心北館，發現水位更高，「牛奶冰室」餐廳已經沒頂。（黃學潤攝）

黃大仙港鐵站在世紀黑雨下情況：



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天文台表示，與海葵殘餘相關低壓槽自周四晚（9月7日）起為廣東沿岸帶來暴雨，本港大部份地區昨晚起錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。另天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得1小時雨量為158.1毫米，是1884年有紀錄以來，即過去139年以來最高紀錄。

暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，道路封鎖，交通癱瘓，環境惡劣，不少網民擔心影響持續，期望政府及早宣布今日（9月8日）停工停課，讓打工仔、學生毋須在惡劣情況下上班上學，同時讓政府做災後善後工作。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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政府2020年耗資1.5億元推出「緊急警示系統」，在極端天氣導致廣泛基建破壞等緊急情況下，向市民發送實時信息，惟今次暴雨水浸水災，政府未有透過「緊急警示系統」發出通知，不少網民、市民質疑政府做法。

政務司司長陳國基下午於政府記者會，被問到為何不透過「緊急警示系統」發出通知，他形容情況變化快，且天文台已發出暴雨警告信訊，認為市民應清楚知道情況，「咁急咁大嘅暴雨呢，係前（所未有）……即從來未有過嘅，今次好急，而天文台已經喺不同時段，發出了不同暴雨警示，一路加上去咁樣，其實市民應該係好清楚知道嗰個情況係點樣。變化去得好快，同埋我哋都係事前無辦法好早嘅情況去檢視到，所以天文台也是不斷發出不同信號，所以我們覺得喺呢個情況下，市民應該清楚知道水浸嘅情況係點樣架喇」。

政務司司長陳國基下午於政府記者會，回應不透過「緊急警示系統」發出通知問題。（羅國輝攝)

政務司副司長卓永興則補充，緊急警示系統是用在「提醒突如其來事件」，而今次事件暴雨警告已足夠清晰，相信「任何市民只要清醒都會知道」。

政府下午召開記者會交代雨災情況。（羅國輝攝)

政府回應被大批網民指摘離地，「『極端情況』 都唔用『緊急系統通知』！咁到底幾時用呢？」、「咁個系統起嚟做咩」、「點樣先算緊急？」、「所有極端情況都相信係好明顯嘅，咁訊息系統仲有冇存在價值」、「呢種邏輯，八號風球都唔使掛啦」、「黐線，我要成日睇住電話，睇住幾時要返工，咁都唔用緊急通知！」、「如果大火燒得好明顯，大家都會知道，就冇必要發出緊急通報啦！」、「地震嘅時候唔通唔覺？」。

有網民更列舉日常生活例子，「咁如果我係on the way 去緊黃大仙，嗰刻我根本唔知黃大仙有水浸，去到黃大仙我先發現水浸，我咪被困囉？」、「啲答案真係好黐線」、「屯門無出面咁大雨，咩叫明顯？我係你心裏面條蟲？」。也有網民揶揄，「應該係外星人打到先用，既唔明顯又緊急」。

不過，亦有部份網民認同政府今次不發通知是審慎使用緊急警示系統，以免為市民帶來不必要滋擾恐慌。

行政長官李家超回應時表示，緊急警示系統目的是讓市民有足夠資訊，而自從黑雨警告發出後，政府不斷發放信息，渠道足夠，且用市民常用渠道發放信息更適合。但他也提到，會檢視如何令市民更掌握信息。

暴雨下本港各區災情，多區水浸成「澤國」▼▼▼