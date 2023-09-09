台妹花車熱舞大洩裙下風光　網民盛讚廟會生力軍：顏值全台第一！

許多台灣廟會都會請來辣妹跳舞表演炒熱現場氣氛，近日有網友發現一名臉蛋、身材都驚為天人的正妹，受邀到艋舺廟會遶境中表演，文章曝光後，網友一面倒的讚爆。



這名暱稱「芋頭」的正妹，日前受邀到艋舺吉興靈安會靈安尊王安座三週年遶境中表演，她清純白皙又可愛的臉蛋，加上性感火辣的身材，吸引全場目光。

一名網友就在昨（8）日於PTT八卦版中分享芋頭跳舞的影片，並發文詢問：「這種年輕台妹白泡泡幼秘密，是不是廟會生力軍？」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片中芋頭站在舞台上扭腰擺臀，惹火的舞姿時不時在做出M字腿動作時，露出粉紅色小褲褲，裙底風光全被看光光，現場民眾全都看的目不轉睛。

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貼文一出，大批網友也紛紛暴動留言大讚，「可以出道了= =」、「這比中職啦啦隊好看太多了」、「下巴視角還能這麼上鏡，真的正」、「最近廟會也太優質了吧」、「這根本偶像等級了」、「比一堆人工明星漂亮喔」、「我好了」、「優質台女果然都在默默無聞的民間」、「口愛捏」、「這個有正！」、「最頂的」、「顏值是全台廟會第一了吧」、「這個很頂誒」、「我好了 感謝分享」，而也有網友扮演起名偵探，找出芋頭的IG，目前追蹤數3488人，可愛的外型也讓粉絲數不斷上升。

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