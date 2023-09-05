AI繪圖｜假如海洋生物「全部變成膠袋」　另類末日世界引人反思

最近，海洋污染成為全球焦點。



內地藝術博主「銀河電波」，通過AI創作了一組海洋塑料生物。在他設想的末日世界中，海洋裏的生物，全部變成了膠袋……

奇幻又引人反思 點圖放大看看「銀河電波」分享的AI繪圖作品：

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嗯，是時候讓人類體驗一下，吃膠袋是什麼感覺了！

不得不説，這組創作真的莫名的孤獨，末日感油然而生。那個時候的人類，是不是也已經進化到可以吃塑膠了？

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