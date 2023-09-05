AI繪圖｜假如海洋生物「全部變成膠袋」 另類末日世界引人反思
撰文：日本設計小站
出版：更新：
最近，海洋污染成為全球焦點。
內地藝術博主「銀河電波」，通過AI創作了一組海洋塑料生物。在他設想的末日世界中，海洋裏的生物，全部變成了膠袋……
奇幻又引人反思 點圖放大看看「銀河電波」分享的AI繪圖作品：
+2
嗯，是時候讓人類體驗一下，吃膠袋是什麼感覺了！
不得不説，這組創作真的莫名的孤獨，末日感油然而生。那個時候的人類，是不是也已經進化到可以吃塑膠了？
【同場加映】AI繪圖｜假如Superman唔係美國人會係點嘅樣？中國超人意外零違和（點圖放大瀏覽）：
+4
【同場加映】AI繪圖「還原世界名畫」 梵高長這樣 遇到「他」人工智能也投降（點圖放大瀏覽）：
+12
AI繪圖｜腹愁者聯盟？肥版Marvel、DC英雄大集結 神奇女俠變大媽AI繪圖畫出世界名人「童年照」 雲迪素最爆笑 巴菲特Cute到暈AI繪圖｜人工智能畫出「埃及眾神」 濕氣女神Tefnut從未如此嬌美AI繪圖｜荷里活巨星變Bollywood演員？湯漢斯零違和 龍母變成咁
【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】