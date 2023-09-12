咁詭異？網民搭九巴驚見空位扣安全帶　專業巴迷拆解終極真相

無人坐的巴士座位竟扣上安全帶？近日有網民乘九巴時見到超詭異現象，他於社交媒體上載相片，指乘坐「960」路線巴士時，於車廂上層發現有過半無人坐的空位也扣上安全帶，樓主不解的稱地詢問：「請教下各位師兄師姐，呢個動作係純霸位定係有咩暗示？」



指乘坐「960」路線巴士時，於車廂上層發現有過半無人坐的空位也扣上安全帶，令他不解。。（facebook群組「屯門公路塞車關注組 」圖片）

該網民於facebook群組「屯門公路塞車關注組」分享相片，指近日坐「960」路線巴士的上層位置，當時即發現過半的空位雖然無乘客坐着，但座位卻扣上了安全帶，令他不解，「呢個動作係純霸位定係有咩暗示？」。

不少網民紛紛留言笑指「係『性暗示』，你解開我啦」、「鬼節就到，扣咗安全帶千期唔好坐呀！」、「叫咗唔好再問呢個問題，扮見唔到，上次問完條友即刻有事，唔好問咩事」、「個紅衫女人得罪你？做乜影住人？」。

有專業巴迷解釋指，其實與驗車有關，「做完日間維修，如果係安全檢測或者政府驗車官要驗安全帶，要全部被扣上檢測」、「啱啱驗完車出廠開工，咁啱畀你搭中呢架車」。

過去亦有其他網民見到巴士空位的安全帶被扣上，更誤以為是惡作劇，詢問「究竟係咩人咁得閒」。(FB圖片)

早前亦有港女在網上發文，稱搭九巴時發現幾乎所有座位也被扣上安全帶，誤以為是惡作劇，不禁詢問「究竟係咩人咁得閒」，亦獲網民解答是「車廠測試安全帶」。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組 」）