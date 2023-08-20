港女九巴露出影片瘋傳！手部動作超狂震驚網民　認出真身竟是…

【九巴／不雅片】在公眾地方故意露出也太離譜了吧！本港及台灣網絡近日瘋傳1段影片，見到有穿着性感的女子乘搭九巴時，突然拉低衣領露出胸圍內衣，並向前方鏡頭展示，行為令人咋舌。網民看過影片均感震驚，紛紛批評女子行為「不雅」，「黐X線」、「世風日下」。

翻查資料，該影片其實早於2021年已經流傳。網民認出女子真身是香港網紅，不時在Instagram（IG）、Facebook等社交媒體發布展示身材的性感影片或照片，尺度相當大。



本港及台灣網絡近日瘋傳1段影片，見到有穿着性感的女子乘搭九巴時，突然拉低自己衣領露出胸圍內衣，並向前方鏡頭展示。（影片截圖）

網上流傳影片長12秒，可見穿着吊帶低胸連身超短裙、戴上口罩的女子坐在九巴下層後排靠窗位置，撥弄頭髮左右張望。突然她對着鏡頭方向拉低衣領，露出上圍線條，連黑色胸圍也清晰可見，之後她裝作沒事再左右張望，最後再望回望頭。

從窗戶倒影見到，當時車內有其他乘客，但似乎未有留意到該女子的行為。

影片引來網民熱議，更被轉載至台灣社交群組瘋傳。網民紛紛批評女子行為離譜不雅，「黐X線」、「世風日下」、「公眾地方嚟㗎」。也有網民笑言「會熱跟司機講一下開強一點，這樣弄衣服也不是辦法」、「她想表達什麼？她沒有藏東西嗎？」。

另有網民認出該女子真身是香港網紅「晴兒」，於IG有超過23萬粉絲，並不時在IG、Facebook等社交平台分享性感照片。她又在社交平台附上成人收費網站連結，有網民質疑她是「為錢拍片」。

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翻查資料，該影片其實早於2021年已經流傳，至近日被「翻炒」。根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。