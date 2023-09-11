尷尬！拍拖紀念日到男友家過夜　女生便秘痛到入院灌腸　結局超甜

生活壓力造成便秘，是不少都市人的普遍健康問題。台灣有女生與男友拍拖３個月，雙方仍處於蜜月期，故十分在意自己在男友面前的形象，不料她首次到男友家過夜期間，因嚴重便秘而肚痛，最後痛要到入院進行灌腸。正當女網民為此感到尷尬萬分之際，男友關懷體貼的表現，讓她感動到再一次愛上對方。



台灣女網民首次到男友家過夜，因便秘痛到入院灌腸，令她感到超尷尬。（GettyImages）

樓主早前在Dcard分享拍拖超尷尬經驗，引來不少網民回應。（網上圖片）

台灣女網民早前在Dcard表示，與男友拍拖３個月，約定在當天到對方家過夜，由於兩人首次一起生活，她仍十分重視自己在對方面前的形象。樓主表示「現在連在男友面前放個屁都不敢，超不好意思在廁所待太久...給他一直去大便的印象」。

可是到了半夜，樓主肚子突然超痛，痛到冷汗直冒，感覺大腸在肚內扭成一團，「結果怎麼蹲都蹲個沒啥東西，倒是差點肚子痛死在廁所昏倒」。樓主不得已鼓起勇氣要求男友帶她去看急症，她以為是腸胃炎，後來照X光卻發現滿肚子都是大便。

樓主為了健康着想，每天努力吃益生菌，不想再去急診灌腸，她不是怕尷尬，而是這樣只會麻煩到男友。（GettyImages）

樓主指醫生要替她灌腸通便，令她感到尷尬極了，因她沒想到與男友拍拖3個月紀念日，竟然是在醫院灌腸度過。翌日早上她也不敢面對男友，直接睡到對方上班後才醒來。可是，男友卻趁中午時間回家，帶了益生菌和熱粥給她，讓她非常感動，「我直接原地再暈船一次！！！」樓主為了健康着想，每天努力吃益生菌，不想再去急診灌腸，她不是怕尷尬，而是這樣只會麻煩到男友。

貼文一出即引來不少網友熱議，紛紛留言分享類似經歷：「在男友家大號馬桶直接堵住路過」、「曾經憋屁憋到肚子痛，完全可以理解你的心情」、「這大概在一起周年了都還能拿出來講」。也有網民道出更可怕的往事，「沒事的，我男友還接過我的瘋狂嘔吐物」。